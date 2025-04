Sparta Rotterdam zet goede stap naar handhaving na zege tegen NEC Nijmegen

Sparta Rotterdam zet een grote sprong vooruit richting handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won met 2-0 dankzij een eigen goal van Robin Roefs en een goal van invaller Nökkvi Thórisson.

Sparta en NEC zijn beide nog niet verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie. Het rechtstreekse treffen tussen beide ploegen beloofde dan ook een belangrijke wedstrijd te worden in de strijd om handhaving.

Het was Sparta dat na een half uur spelen op voorsprong kwam. De Japanner Shunsuke Mito had een prachtige voorzet in huis. Kristian Hlynsson knikte de bal vervolgens via NEC-doelman Roefs tegen de touwen: 1-0.

Vlak na rust dook Thomas Ouwejan ineens op voor het doel van Sparta-doelman Nick Olij. De gelegenheidslinksbuiten werkte de bal verrassend genoeg naast het doel met buitenkant links.

Na 65 minuten spelen bracht Steijn wat nieuwe energie in de ploeg met Joshua Kitolano en Thórisson. Kitolano werd direct gevaarlijk, maar zag zijn schot met links in de handen van Roefs belanden.

Sparta werd vervolgens opnieuw gevaarlijk. Hlynsson schoot van een meter of dertig een vrije trap verrassend op de lat. Vito van Crooij, voormalig Sparta-speler, kreeg vervolgens een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart en kon gaan douchen.

In de slotfase gooide Thórisson de wedstrijd in het slot. Na een mooie lange bal van Gjivai Zechiël schoot de IJslander de bal met een droge knal in de korte hoek: 2-0.