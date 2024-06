Sparta Rotterdam lijkt aanvoerder en uithangbord Bart Vriends te verliezen

De kans is groot dat aanvoerder Bart Vriends (33) Sparta Rotterdam gaat verlaten, zo meldt Voetbal International. De ervaren verdediger ontbrak maandag op de eerste training van de Rotterdammers vanwege transferperikelen. Vriends maakt er al langer geen geheim van nog een buitenlands avontuur aan te willen gaan.

Op 1 juli wordt het contract van Vriends op Het Kasteel automatisch met een jaar verlengd, maar voor die tijd kan de rechtspoot nog voor een nieuw avontuur kiezen. In dat geval laat Vriends, die volgens Transfermarkt nog zo’n 400.000 euro waard is, Sparta transfervrij achter zich.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sparta nam Vriends in 2016 transfervrij over van Go Ahead Eagles. In de afgelopen jaren groeide hij, zowel op als buiten het veld, uit tot een perfect uithangbord voor de Spangenaren. In totaal kwam Vriends in 215 officiële wedstrijden in actie namens Sparta, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 4 assists.

Vriends, die zijn jeugdopleiding genoot bij FC Utrecht, speelde in zijn carrière enkel in de hoofdmacht van Go Ahead Eagles en Sparta. De Amersfoortse mandekker aast al langere tijd op een avontuur in het buitenland.

In de afgelopen jaren werd Vriends onder meer gelinkt aan het Australische Sydney FC en het Israëlische Hapoel Tel Aviv. Tot een buitenlandse transfer kwam het echter niet. In de razendpopulaire Cor Potcast gaf Vriends echter meermaals aan nog altijd te hopen op een avontuur.

Door zijn afwezigheid tijdens de seizoenstart van Sparta lijkt het erop dat die transfer in de lucht hangt. Het is vooralsnog onbekend welke club concreet is voor Vriends. Sparta kon maandag ook heuglijk nieuws delen: smaakmaker Metinho (21) wordt ook komend seizoen gehuurd van het Franse Troyes AC.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties