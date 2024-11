Maurice Steijn is terug op Het Kasteel. De trainer is door Sparta Rotterdam aangesteld als opvolger van Jeroen Rijsdijk, die vrijdag ontslagen werd vanwege de tegenvallende resultaten. Opmerkelijk is dat Steijn een contract tekent dat slechts loopt tot het eind van het seizoen.

Steijn is daarmee razendsnel terug bij Sparta. De Hagenees was zeer succesvol bij de club tussen 2022 en 2023. Eerst wist hij de Rotterdamse club in een tijdsbestek van enkele weken te behoeden voor degradatie, om Sparta een seizoen later naar een historische zesde plek te loodsen.

Daarna werd zijn contract afgekocht door Ajax, dat zijn ontsnappingsclausule lichtte. In Amsterdam slaagde Steijn er echter niet in om de boel op de rit te krijgen. De vijftigjarige trainer werd al na elf officiële wedstrijden op straat gezet vanwege de slechte resultaten. Onder Steijn stond Ajax zelfs even op de laatste plaats in de Eredivisie.

Sparta deelde vrijdagochtend om 11:00 uur een kort statement op de clubwebsite waarin staat dat de wegen met Rijsdijk per direct scheiden. “Sparta Rotterdam heeft Jeroen Rijsdijk op non-actief gesteld." Sparta staat momenteel elfde op de ranglijst in de Eredivisie.