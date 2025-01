Sparta boekt na krankzinnige slotfase zeer verrassende eerste zege onder Maurice Steijn

Sparta Rotterdam heeft zondag een zeer verrassende overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij AZ leek het lange tijd op 0-1 af te stevenen na een doelpunt van Shunsuke Mito. In de extra tijd leek Mexx Meerdink nog een punt te redden voor de ploeg van Maarten Martens, maar Arno Verschueren werd met een heel laat doelpunt toch nog de matchwinner: 1-2. Het betekent de eerste zege onder trainer Maurice Steijn. Voor AZ is het de eerste competitienederlaag sinds 10 november.

In de openingsfase in Alkmaar was er bijzonder weinig te genieten. Beide ploegen kwamen in de gehele eerste helft tot één schot op doel. Namens AZ was het Sven Mijnans die het met een volley probeerde, maar zijn inzet was te slap. Aan de andere kant kwam Sparta niet verder dan een kopbal van Camiel Neghli in de handen van Rome-Jayden Owusu-Oduro.

In de tweede helft barstte het voetbalgevecht pas echt los. Na een knappe solo schoot Troy Parrott over, waarna ook Mijnans met een kopballetje gevaarlijk was. Na ongeveer een uur spelen dacht AZ op voorsprong te komen, maar de treffer van Parrott werd afgekeurd.

Wouter Goes stond namelijk buitenspel toen hij de rebound van de vrije trap van Mijnans op de lat werkte. Dat Parrott daarna de bal alsnog in het doel werkte, mocht dus niet baten. Vlak na dat moment moest Owusu-Oduro zich volledig strekken op een uithaal van Mito.

Naarmate de tweede helft vorderde, creëerde AZ steeds meer grote kansen. Een schot van Mijnans werd met een sliding knap geblokt door Mike Eerdhuijzen. Daarna hadden zowel Mijnans als Mayckel Lahdo het vizier niet op scherp staan bij een schot in het strafschopgebied.

Daarna kwam Sparta na alle gemiste kansen van de Alkmaarders plots op voorsprong. Arno Verschueren verlengde de bal naar Mito, die van dichtbij in de korte hoek de 0-1 kon maken. Dat leidde ook tot grote vreugde bij Sem Steijn, die samen met Ayase Ueda aandachtig toeschouwer was in het AFAS Stadion.

AZ probeerde nog tot een slotoffensief te komen, terwijl Sparta al het tempo uit de wedstrijd wilde halen. Lange tijd leek Sparta de 0-1 over de streep te trekken, ware het niet dat Meerdink in minuut 93 de 1-1 tegen de touwen jaagde. Sparta leek gebroken, maar Verschueren trof na een snelle counter toch nog doel: 1-2. Sparta vindt door de zege weer aansluiting bij nummer 15 Heracles Almelo, terwijl AZ op plaats 6 blijft steken.