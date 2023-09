Spanningen bij Ajax: ‘Wat Maurice Steijn heeft gedaan is spelen met vuur’

Dinsdag, 5 september 2023 om 19:33 • Laatste update: 21:07

De situatie in Amsterdam en vooral de persconferentie die Ajax-trainer Maurice Steijn afgelopen zondag gaf na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard (0-0) blijft de gemoederen bezighouden. De oefenmeester leek publiekelijk afstand te nemen van de aankopen van Sven Mislintat en dat heeft hem veel commentaar opgeleverd. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters was maandagavond aanwezig bij de Eredivisie Awards en vroeg verschillende prominenten hoe zij naar de huidige situatie in Amsterdam kijken.

“Het is een hele lastige tijd waar Ajax nu in zit”, zegt Toine van Peperstraten van ESPN. “Wat Steijn zondag heeft gedaan, dat hij wat afstand neemt van de aankopen van Mislintat en tussen neus en lippen door zegt dat het niet zijn aankopen zijn, dat vind ik wel spelen met vuur.” De presentator vindt dat de trainers en technisch directeuren van Feyenoord en PSV een eenheid zijn. “Bij Ajax lijkt het wel alsof dat twee hele aparte koersen zijn.”

“De resultaten gaan straks alles ten goede doen keren”, vervolgt Van Peperstraten. “Maar als dat niet gebeurt, met een programma van FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord, dan moet het niet tegenzitten voor Steijn. Het is hectisch in Amsterdam op dit moment. Het is ook niet zo dat Steijn nu tien dagen door kan trainen, want de helft van de spelers vliegt uit voor interlands. Er moet veel gebeuren daar in Amsterdam. Of ik het somber in zie voor Ajax? Als je vraagt hoe de topclubs er voor staan, dan staan Feyenoord en PSV er uitstekend voor en Ajax heel slecht.”

Ook Kees Jansma is aanwezig op het gala. De journalist kent Steijn ‘heel goed’. “Je zou, met een beetje goede wil, ook kunnen zeggen dat hij zegt zoals het is”, aldus Jansma. “Ik hoop dat de spelers die zijn aangetrokken goed zijn, maar ik ken ze niet. Is dat meteen een diskwalificatie van het beleid van de nieuwe technisch directeur? Ik weet het niet. Zo wordt het wel uitgelegd, want zo gretig zijn we, maar misschien krijgt Mislintat wel helemaal gelijk over een paar weken. Ik weet het niet, want het merendeel van de spelers ken ik absoluut niet.”

Ook Hans Kraay jr. houdt zijn hart vast voor het programma van Ajax. “Als een club bepaalt dat de trainer een passant is, en zo gedraagt Ajax zich ook... Misschien wist Steijn het van tevoren al. Ik vrees wel voor het rijtje tegenstanders Twente, Marseille en Feyenoord. Nou, succes.” De verslaggever van ESPN moest vijf weken geleden zijn voorspelling van dit seizoen doorgeven aan Voetbal International. “Toen heb ik Ajax als kampioen neergezet, gewoon om dwars te zitten, omdat iedereen Feyenoord en PSV had. Ik Ajax. Maar al die anderen hebben gelijk”, sluit hij lachend af.