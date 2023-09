Spanje vernietigt opponent met 6-0 en is weer stap dichter bij kwalificatie

Dinsdag, 12 september 2023 om 22:47 • Mart van Mourik

Spanje heeft dinsdagavond een klinkende overwinning geboekt in de EK-kwalificatiereeks. In eigen land was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met liefst 6-0 te sterk voor Cyprus. Gavi en Mikel Merino verzorgden de Spaanse doelpuntenproductie in de eerste helft, terwijl Joselu, Ferran Torres (tweemaal) en Álex Baena de goals na de hervatting maakten. In Groep A komt Spanje (negen punten uit vier duels) een stap dichter bij Schotland, dat in vijf wedstrijden vijftien punten verzamelde. Voor Noorwegen (zeven uit vijf), dat met 2-1 won van Georgië, lijkt EK-deelname ver weg.

Lamine Yamal brak een nieuw record, want hij werd met een leeftijd van 16 jaar en 61 dagen de jongste basisdebuut ooit voor de nationale ploeg van Spanje. Verder maakte Álex Baena, die als invaller binnen de lijnen kwam en zijn competitiewedstrijd afwerkt met Villarreal, zijn officiële debuut. Vanaf de eerste speelminuut maakten de Spanjaarden duidelijk dat er voor Cyprus niets te halen zou zijn in het Estadio Nuevo Los Cármenes te Granada.

De score werd in de achttiende speelminuut geopend door Gavi, die na een sprint en goede voorzet van Nico Williams op koelbloedige wijze afrondde: 1-0. Williams fungeerde ook als aangever bij die 2-0, die in de 38ste minuut werd aangetekend door Merino. Laatstgenoemde kopte van dichtbij binnen. Enkele minuten later dacht ook Álvaro Morata zijn naam op het scorebord te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In het tweede bedrijf deelde Spanje de genadeklappen uit. De 3-0 werd genoteerd door Joselu, die binnenknikte uit een fraaie voorzet van Dani Carvajal. Drie minuten later had de rechtsback opnieuw een assist in huis: ditmaal kon Ferran Torres profiteren van een teruglegbal. Een kwartier voor tijd maakte Baena bij zijn debuut meteen een treffer, toen hij een passje met de hak van Joselu het gewenste vervolg gaf: 5-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Ferran Torres. De aanvaller van Barcelona maakte 6-0 op aangeven van Rodri.