Spanje laat voor rust niets heel van Kroatië en begint EK met overtuigende zege

Spanje is uitstekend van start gegaan op het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente was in Berlijn veel te sterk voor Kroatië dankzij treffers van Álvaro Morata, Fabián Ruiz en Dani Carvajal: 3-0. De Kroaten waren in grote delen van de wedstrijd een maatje of twee te klein, al kreeg ook dat land de nodige goede kansen, waaronder een strafschop in de tweede helft.

Unai Simón was de doelman van Spanje. Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández en Marc Cucurella vormden de verdediging. Pedri, Ruiz en Rodri waren de middenvelders achter de aanvallers Lamine Yamal, Morata en Nico Williams.

Bij Kroatië stond Dominik Livakovic op doel. Josip Sutalo vormde het hart van de defensie met Marin Pongracic, terwijl Josip Stanisic en Josko Gvardiol de backs van dienst waren. Luka Modric, Mateo Kovacic en Marcelo Brozovic vormden de middelste linie. Lovro Majer, Ante Budimir en Andrej Kramaric stonden er voor de treffers.

Spanje domineerde de openingsfase in Berlijn. La Roja genoot het balbezit, al lag het tempo in het begin niet al te hoog. Spanje zocht naar een gaatje en ondanks dat die meerdere malen bijna gevonden werd, hielden de Kroaten stand. Het eerste serieuze doelgevaar kwam op naam van Morata, wiens schot met links geen problemen opleverden voor Livakovic.

Veel veranderde er niet aan het spelbeeld in de eerste helft. Spanje probeerde met name via de flanken voor gevaar te zorgen, maar met name Yamal had zijn dag nog niet helemaal. De Europees kampioen van 2012 hield zijn hoofd echter koel en sloeg alsnog genadeloos toe, op het moment dat Kroatië aan aanvallen dacht en daarom wat ruimtes op het middenveld achterliet.

Doelpunt Spanje??! 29' Álvaro Morata Spanje 1-0 Kroatië Bekijk de wedstrijd live via ??#EURO2024 https://t.co/Zrnnw6LSZE pic.twitter.com/KjsforjWH6 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Rodri stak Morata weg met een splijtende steekpass en zag de spits van Atlético Madrid oog in oog met Livakovic kalm blijven: 1-0. Het was alweer het derde EK dat Morata tot scoren kwam en met zijn treffer staat zijn totaal nu op zeven, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met Alan Shearer en Antoine Griezmann.

Vrijwel direct na dat moment meldde Kroatië zich voor het eerst echt gevaarlijk voor het doel van Simón, die naar de grond moest om te voorkomen dat Kovacic al vroeg voor de gelijkmaker kon tekenen. Spanje bleef de betere partij en wist zijn dominantie al snel uit te drukken in een volgende treffer. Yamal bracht de bal bij Pedri, die op zijn beurt aflegde op Ruiz. De middenvelder van Paris Saint-Germain kapte zich fraai open en schoot door de benen van Sutalo raak: 2-0.

Doelpunt Spanje??! 32' Fabián Ruiz Spanje 2-0 Kroatië Bekijk de wedstrijd live via ??#EURO2024 https://t.co/Zrnnw6LSZE pic.twitter.com/Qe9cjQNe97 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Opnieuw toonde Kroatië zich vlak na een Spaans doelpunt plots gevaarlijk, maar weer bleek Simón een sta-in-de-weg. De goalie van Athletic Club redde fraai op een schot van Marcelo Brozovic, al kon hij niet voorkomen dat de bal voor de voeten van Majer belandde. De hoek bleek echter net iets te lastig voor de winger van VfL Wolfsburg en hij trof dan ook het zijnet.

Vlak voor rust kreeg Kroatië zijn grootste kans van de wedstrijd. De mee opgekomen Gvardiol werd bereikt in de zestien en had vervolgens een schot of voorzet in huis, die net niet binnenviel en ook net niet binnengetikt kon worden door Budimir. 2-0 leek de ruststand te worden, maar Spanje bleek andermaal dodelijk effectief. Yamal zette scherp voor op Carvajal, die van dichtbij binnenkopte: 3-0.

Doelpunt Spanje??! 47' Daniel Carvajal Spanje 3-0 Kroatië Bekijk de wedstrijd live via ??#EURO2024 https://t.co/Zrnnw6LSZE pic.twitter.com/WGS5sdXPzo — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Kroatië probeerde de schade na rust te herstellen, maar wist daar niet in te slagen. Sterker nog: het was aan Livakovic te danken dat het niet al razendsnel na de onderbreking 4-0 werd. De goalie van Fenerbahçe dook razendsnel naar de grond en voorkwam zo dat Yamal na de jongste assistgever ook de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK werd.

Kroatië kreeg vlak daarna toch nog de mogelijkheid om de spanning terug te brengen. Stanisic schoot in volledige vrijheid bij de tweede paal echter tegen Cucurella aan, die zich voor de inzet van de Kroaat wierp. De daaropvolgende kans uit de rebound voor Budimir leverde ook niets meer op. Na dat moment leek het geloof compleet te zijn verdwenen bij Kroatië.

Ook Dalic leek er geen fiducie meer in te hebben, getuige het feit dat hij Modric en Kovacic naar de kant haalde. Even daarvoor gaf Morata plots aan dat hij gewisseld moest worden. De aangeslagen spits liet zich aflossen door Mikel Oyarzabal en het is afwachten hoe erg de blessure van Morata is.

Een blunder van Simón bracht Kroatië toch nog hoop. De doelman schoot zomaar tegen Majer aan, waarna Rodri volgens scheidsrechter Michael Oliver een overtreding beging op Bruno Petkovic. De invaller zag zijn strafschop gekeerd worden, waarna hij uit de rebound alsnog scoorde. De Kroaten liepen echter te vroeg in bij de penalty, waardoor er een streep door de treffer ging. In de weinig enerverende slotfase bleef het bij 3-0.

