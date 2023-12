Spaanse rechter scheldt rode kaart van veelbesproken arbiter Mateu Lahoz kwijt

Een Spaanse rechter heeft de rode kaart die Antonio Mateu Lahoz vorig seizoen aan Real Betis-middenvelder Sergio Canales gaf kwijtgescholden. Het is voor het eerst dat een rechter een kaart in het voetbal schrapt.

Canales kreeg in oktober 2022 twee gele kaarten van Mateu Lahoz in de 98ste minuut van de wedstrijd tegen FC Cádiz (0-0) omdat hij volgens de scheidsrechter, die in Nederland bekendstaat om zijn rol in de kwartfinale tussen Oranje en Argentinië op het WK in Qatar, aan het tijdrekken was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daar kon de speler zich allesbehalve in vinden, waardoor hij de rode kaart en boete van ruim 600 euro aanvocht bij de Spaanse rechtbank. Canales zei na afloop van de wedstrijd dat de kaart met voorbedachten rade gegeven was door Mateu Lahoz.

De rechtbank heeft Canales woensdag in het gelijk gesteld. “Ik weet dat ik geen fouten heb gemaakt. Anders had ik mijn excuses aangeboden”, aldus de middenvelder. Het was ook nog eens de eerste rode kaart voor de elfvoudig international van Spanje in zijn carrière, wat het voor hem extra zuur maakte.

“Mijn gedrag tegenover scheidsrechters is zowel op als naast het veld altijd voorbeeldig geweest. Ik heb maximaal respect getoond”, liet Canales optekenen na de uitspraak in de rechtbank.

De linkspoot zat één van de drie wedstrijden schorsing uit wegens zijn rode prent vorig seizoen. De andere twee duels werden voorlopig geschrapt in afwachting van de zaak.

Canales speelt sinds deze zomer voor Monterrey in Mexico. De club betaalde tien miljoen euro aan Betis. De Spanjaard staat na tien duels op vijf doelpunten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties