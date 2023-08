Spaanse matchwinner Carmona hoort na WK-finale dat haar vader is overleden

Maandag, 21 augustus 2023 om 06:54 • Jordi Tomasowa

Olga Carmona hield aan zondag 20 augustus 2023 verschrikkelijke gemengde gevoelens over. De 23-jarige aanvoerster werd matchwinner tijdens de WK-finale voor Spanje tegen Engeland door de enige treffer van de wedstrijd voor haar rekening te nemen. Haar vader maakte dit alleen niet meer mee, zo kreeg Carmona na de finale in Sydney te horen.

De vader van Carmona was al enige tijd ziek en overleed vrijdag al, zo meldt persbureau Reuters. Haar vrienden en familie besloten om het nieuws weg te houden bij Carmona, zodat zij zich kon richten op de WK-finale van zondag in Sydney. Haar moeder en broers arriveerden zaterdag in de Australische stad en waren een dag later aanwezig bij de finale om Carmona aan het werk te zien. De verdedigster werd echter pas na de eindstrijd door haar familieleden ingelicht over het overlijden van haar vader.

De eerste helft van de WK-finale in Sydney zit erop ?? Het staat 1-0 voor de Spanjaarden na deze (??) goal van Olga Carmona.



Kijk live mee ? https://t.co/dL0dtJa3c3#FIFAWWC #SPAENG pic.twitter.com/glgOY61DJI — NOS Sport (@NOSsport) August 20, 2023

Pijnlijk genoeg toonde Carmona op haar ondershirt een boodschap met de tekst ‘Merchi’, wat naar verluidt een eerbetoon was voor de overleden moeder van haar beste vriendin. Tien uur nadat de Spaanse wereldkampioen was geworden meldde ze zich op X, voorheen Twitter. “En zonder het te weten, had ik mijn ster al voordat de finale begon. Ik weet dat je me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken. Ik weet dat je vanavond naar me hebt gekeken en dat je trots op me bent. Rust zacht papa.”

De Spaanse voetbalbond meldde de tragische dood zondagavond ook. “We betreuren het overlijden van de vader van Olga Carmona ten zeerste. De speelster heeft het trieste nieuws vernomen na de WK-finale”, schrijft de Spaanse federatie in een persbericht. “We betuigen Olga en haar familie onze innige deelneming in deze tijd van diep verdriet. We houden van je, Olga, je bent de geschiedenis van het Spaanse voetbal.”