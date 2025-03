Spaans Openbaar Ministerie eist 4 jaar en 9 maanden celstraf tegen Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti moet komende woensdag voor de rechter verschijnen. De trainer van Real Madrid wordt aangeklaagd door het Openbaar Ministerie vanwege belastingfraude: hij zou de Spaanse belastingdienst inkomsten verzwegen hebben in 2014 en 2015.

Het Spaanse Openbaar Ministerie eist liefst vier jaar en negen maanden celstraf tegen Ancelotti, zo melden diverse media. De Italiaanse keuzeheer heeft naar verluidt een schuld van liefst 1.217.958,24 euro bij de belastingdienst (Agencia Tributaria).

Ancelotti zou in zowel 2014 als in 2015 belastingfraude hebben gepleegd. Van het eerstgenoemde jaar heeft hij een schuld openstaan van 386.361 euro, terwijl de coach over 2015 675.718 euro terug moet betalen. Door rentes en boetes zijn die bedragen in totaal opgelopen tot ruim 1,2 miljoen euro.

De keuzeheer van Real Madrid heeft ruim tien jaar geleden inkomsten verzwegen bij de belastingdienst, waarvoor hij nu moet boeten. Het zou gaan om inkomsten uit portretrechten die Ancelotti niet heeft aangegeven.