Spaan wijst opvallende naam aan als ‘beste Ajax-aankoop sinds Hakim Ziyech’

Henk Spaan is uiterst positief over Francesco Farioli, zo schrijft hij in Het Parool. Volgens de columnist is het aan de Italiaanse oefenmeester te danken dat Kian Fitz-Jim haast niet meer weg te denken is uit de basis van Ajax.

Spaan heeft genoten van de wedstrijd in de Europa League tegen Besiktas (4-0 overwinning), al is hij wel van mening dat Jordan Henderson meer op zijn vingers getikt mag worden. “Hij speelde een goede tweede helft, maar de eerste? Hoe vaak leed hij balverlies? Niemand holde naar hem toe om hem de huid vol te schelden na weer een foute pass. Dat privilege is aan hem voorbehouden.”

Echter ziet Spaan ook dat er een belangrijke rol voor de Engelsman is weggelegd in het elftal van Farioli. “Hij motiveert, sleurt, schreeuwt, praat met de scheids en tackelt voor twee. De fouten in de opbouw moeten we maar voor lief nemen”, vindt hij dan ook.

Ook de verdediging kon Spaan wel bekoren. “Opnieuw bleek Sutalo de Kroatische rots in de branding die Mislintat in hem had gezien. En opnieuw zorgde Baas voor de diepe passing die Henderson er niet bij kon hebben. Bovendien onderschepte Baas in de 43ste minuut op sublieme manier een bal waaruit een doelpunt had kunnen vallen.”

Kian Fitz-Jim wordt zelfs beloond door Spaan met het rapportcijfer 9. “De meeste mensen hebben eindelijk door dat Kian Fitz-Jim niet meer uit het eerste van Ajax zal verdwijnen. Dat danken we aan de nieuwe trainer Francesco Farioli, die het doorhad vanaf de eerste trainingsweken.”

“De nieuwe trainer uit Italië bleek talent scherper te kunnen inschatten dan zijn voorgangers en tientallen ‘adviseurs’ op De Toekomst”, aldus Spaan, die Farioli erg hoog heeft zitten. “Die jongen, die op de nominatie stond weer eens te worden uitgeleend aan clubjes als Excelsior of FC Dordrecht, of te worden verkocht zelfs, kon beter voetballen dan ze Farioli hadden verteld.”

“Farioli zegt dat de concurrentiestrijd tussen de spitsen nog lang niet beslist is. We zien wat je hier doet, Francesco, ha! Als Brobbey maar in de spits staat als het er echt om gaat. Ajax voetbalde steengoed, dankzij de nieuwe trainer, Ajax’ beste aankoop sinds Hakim Ziyech”, dicht Spaan de trainer opvallend die titel toe.