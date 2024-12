‘Sontje Hansen kan 1,5 jaar na vertrek bij Ajax aan de slag in topcompetitie’

Sontje Hansen geniet concrete belangstelling van RC Lens, zo melden diverse Franse media. De huidige nummer zeven van de Ligue 1 ziet in de 22-jarige buitenspeler van NEC een interessante versterking voor de voorhoede. Hansen ligt in Nijmegen nog tot medio 2027 vast.

NEC nam Hansen in de zomer van 2023 transfervrij over van Ajax, waar de Hoornaar zijn contract had kunnen verlengen. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde inmiddels op 3,5 miljoen euro.

De Nederlandse jeugdinternational speelde tot dusver 56 officiële duels namens NEC, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 8 assists. Lens ziet in Hansen een buitenspeler met veel potentie.

De Franse club richt zich op relatief goedkope versterkingen, die in de toekomst veel geld kunnen opleveren. Met zijn snelheid moet Hansen tevens een extra wapen aan de selectie van Lens toevoegen.

Volgens Foot Mercato staat Hansen ervoor open om in de Ligue 1 aan de slag te gaan. Lens zal in dat geval wel de portemonnee moeten trekken, daar de rechtspoot nog 2,5 seizoen vastligt in het Goffertstadion.

Hansen stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax. In december 2019 debuteerde hij op zeventienjarige leeftijd onder Erik ten Hag in de hoofdmacht.

Uiteindelijk speelde Hansen slechts dertien minuten in Ajax 1, verdeeld over twee optredens. Vanuit Frankrijk is de verwachting dat Lens zich snel meldt bij de clubleiding van NEC.