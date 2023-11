Sneijder klopt zichzelf op de borst: ‘Ik zei dat als enige vanaf het begin al!’

Maandag, 27 november 2023 om 07:07 • Tom Rofekamp

Wesley Sneijder verwacht nog altijd dat PSV kampioen van Nederland wordt. De recordinternational voorspelde in oktober al een Eindhovens kampioenschap, en staat nu de winterstop nadert nog altijd achter zijn uitspraken. In een video-item van Vandaag Inside klopt Sneijder zichzelf op de borst. "Ik zei dat als enige aan het begin al!"

PSV wist zaterdag ook het derde competitieduel van deze jaargang in winst om te zetten. Op bezoek bij FC Twente won het met 0-3, waardoor de ploeg van Peter Bosz nog zonder puntenverlies aan kop gaat in de Eredivisie.

Sneijder denkt dan ook dat PSV alvast gefeliciteerd mag worden. "Ik ben de enige die het vanaf het begin al heeft gezegd: PSV gaat geen wedstrijden makkelijk verliezen in de Nederlandse competitie", aldus de oud-middenvelder in het video-item.

[Veronica Offside | maandagavond 20:30u | Veronica]#veronicaoffside pic.twitter.com/DXwjJ0udAK — Vandaag Inside (@vandaaginside) November 26, 2023

"Je ziet nu ook weer dat het vrij gemakkelijk ging tegen Twente, al werden ze wel een beetje geholpen door die rode kaart (na 25 minuten, van Mees Hilgers, red.). Maar PSV is niet te stoppen, zeker in de Nederlandse competitie niet."

Regerend landskampioen Feyenoord volgt de Eindhovenaren op zeven punten in de Eredivisie, waardoor het onderlinge treffen komend weekend mogelijk cruciaal aan het eind van de rit.

Sneijder ziet PSV ook in De Kuip zegevieren. "Ik vind de selectie van PSV breder, en ik denk dat dat uiteindelijk in dit soort wedstrijden doorslaggevend zal zijn. Wij mogen PSV bij deze feliciteren met de landstitel."

Voor de kraker van komende zondag moeten PSV en Feyenoord eerst nog aan hun Europese verplichtingen voldoen in de Champions League. De mannen van Bosz gaan woensdag op bezoek bij Sevilla, terwijl Arne Slot en zijn selectie een dag eerder Atlético Madrid ontvangen in Rotterdam-Zuid. Voor zowel PSV als Feyenoord is overwintering nog een reëel scenario.