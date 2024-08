Sneijder: 'Dat zit toch niet in het Ajax-DNA? Daar zit je als Ajacied toch niet op te wachten?'

Marco van Basten zag Ajax zondag met 1-0 winnen van sc Heerenveen. Desondanks is de voormalig speler en trainer van de Amsterdamse club bepaald niet onder de indruk van het elftal van trainer Francesco Farioli.

''Ik vind nog steeds dat Ajax gewoon een middelmatige selectie heeft'', is Van Basten maandagavond in Rondo niet mild voor zijn oude werkgever. ''Er is heel moeilijk iets van te maken.''

''Deze man (Farioli, red.) doet zijn stinkende best. En hij probeert het zo goed mogelijk te doen. Dat lukt hem tot nu toe wel. Maar er zijn nog geen goede tegenstanders geweest. Dus ik denk dat je dat moet afwachten'', weigert Van Basten al een eindconclusie te trekken.

Van Basten volgt Ajax op de voet, maar geniet er nog niet van. ''Tot nu toe vind ik het verre van leuk om naar te kijken. Er zit gewoon niet zo gek veel kwaliteit in gewoon'', aldus de kritische analist.

Presentator Wytse van der Goot werpt op dat Ajax in defensief opzicht beter lijkt te zijn geworden en vaker de nul houdt. ''Dat zit toch niet in het Ajax-DNA? Daar zit je als Ajacied, toch niet op te wachten, op clean sheets?'', is Wesley Sneijder niet onder de indruk van die constatering.

''Dat we nu 1-0, 1-0, 1-0 winnen. Nee. Iedereen wil zien dat Ajax mooi voetbal speelt. En goals maakt en aanvalt. Dat is nu minder. Maar in het voetbal gaat het wel om het resultaat'', ziet Sneijder Farioli ook goede dingen doen in Amsterdam.

''En daarin heeft Farioli wel stappen gezet. Want als je ziet hoe ze staan, met name verdedigend... In de omschakeling staan ze nu wel allemaal goed. En in de afgelopen drie seizoenen was iedereen steeds weg. En klopte er niks meer van.''

''Nu zie je wel dat daarin de balans weer een beetje hersteld is'', blijft de oud-middenvelder optimistisch naar de toekomst kijken. ''En dan is het resultaat ineens belangrijk. Want je wordt kampioen als je steeds drie punten haalt. Maar het is niet leuk.''