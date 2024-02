Slot voert verrassende wijziging door in opstelling Feyenoord voor duel met AZ

Feyenoord en AZ hebben hun opstelling bekendgemaakt voor het onderlinge duel in de Eredivisie. Arne Slot kan tegen zijn voormalig werkgever weer beschikken over Calvin Stengs. Hij kiest er daarnaast voor om Ramiz Zerrouki op het middenveld te posteren, terwijl Maarten Martens namens de thuisploeg in defensief opzicht moet puzzelen na de rode kaart van Denso Kasius.

Slot wijzigt zijn elftal op twee plekken ten opzichte van het duel met FC Twente (0-0). De oefenmeester kan tegen AZ namelijk weer beschikken over Calvin Stengs, die tegen de Tukkers niet fit genoeg was om te spelen. Stengs begint als rechtsbuiten, waardoor er op het middenveld een plek vrijkomt voor Zerrouki.

De basisplaats van Stengs gaat ten koste van Bart Nieuwkoop, die de afgelopen twee duels startte als rechtsbuiten startte. Thomas van den Belt, die tegen Twente nog een kans op het middenveld kreeg, mist het duel in Alkmaar door een blessure.

AZ moet ondertussen vooral achterin flink puzzelen. Bruno Martins Indi is net op tijd fit om het duel te halen, maar begint op de bank. Yukinari Sugawara is met Japan nog actief op de Azië Cup, terwijl Kasius vorige week tegen een rode kaart aanliep. Daardoor is er een basisplaats voor Wouter Goes. De deze winter overgekomen Lequincio Zeefuik en Kristijan Belic beginnen op de reservebank.

AZ kende een bewogen slotfase van de transfermarkt. Aanvallend kende de club enkele mutaties. Jens Odgaard en Mexx Meerdink vertrokken op huurbasis naar respectievelijk Bologna en Vitesse, terwijl Zeefuik werd weggeplukt bij FC Volendam. Op het middenveld versterkten de Alkmaarder zich met Belic, waar ook rechtsback Gonçalo Esteves tijdelijk overkwam.

"We hebben een selectie die klaar is voor wat dit seizoen nog rest", werd Martens in aanloop naar de kraker geciteerd. "We zien genoeg mogelijkheden om ze pijn te doen. Zelf zullen we in elk geval goed voor de dag moeten komen." AZ wist onder zijn hoede nog niet te winnen. Tegen zowel PEC Zwolle als sc Heerenveen werd met 2-2 gelijkgespeeld.

Opstelling AZ:

Owusu-Oduro; Goes, Penetra, Bazoer, Møller Wolfe; Mijnans, De Wit, Clasie; Addai, Pavlidis, Van Bommel.

Opstelling Feyenoord:

Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixão.