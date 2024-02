Slot schrok afgelopen duel van commentator: ‘Wist niet dat het zo extreem was’

Arne Slot is geschrokken van een feitje van commentator Mark van Rijswijk. Laatstgenoemde was de verslaggever tijdens het Eredivisie-duel tussen Almere City en Feyenoord (0-2), en daarin vertelde hij dat de buitenspelers van Feyenoord sinds september pas één goal hadden gemaakt in de Eredivisie. “Daar was ik me niet van bewust”, geeft Slot aan voor de camera van ESPN.

Voorafgaand aan de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen blikt Slot terug op het afgelopen Eredivisie-duel met Almere City én blikt hij vooruit op de halve eindstrijd. De Feyenoord-trainer ontbrak tegen Almere op de bank vanwege griep.

Donderdagavond staat Timon Wellenreuther onder de lat bij Feyenoord. De verdediging wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Marcos López. Op het middenveld vormen Mats Wieffer en Quinten Timber het blok achter nummer 10 Calvin Stengs.

Ayase Ueda, de vervanger van de geschorste Santiago Gimenez, wordt voorin geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paixão (links). Luka Ivanusec belandt zodoende op de bank. Jaden Slory (18) zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

In de voorbeschouwing op het duel legt Slot zijn keuze voor Minteh uit. De buitenspeler was tegen Almere City tweemaal trefzeker en krijgt mede daarom de voorkeur boven Ivanusec.

“Ik was me daar niet bewust van, maar het heeft voor- en nadelen als je voor de tv zit te kijken. Ik hoorde de commentator zeggen dat al onze buitenspelers bij elkaar sinds september maar één goal hebben gemaakt in de Eredivisie.” Alleen Paixão wist te scoren tegen FC Volendam.

“Ik wist wel dat ze weinig rendement hadden, maar zo extreem was ik me niet van bewust. Minteh maakte er twee en hij viel goed in. Hij is goed in de dribbel en het opzoeken van de tegenstander. Je hoopt en verwacht dat onze buitenspelers vandaag regelmatig in een-tegen-eensituaties gaan belanden”, aldus Slot.

