Slot gaat mee in ‘dobbelsteenterm’ van Perez: ‘Over vier jaar is hij daarvan af’

Zondag, 3 december 2023 om 12:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:14

Arne Slot heeft veel vertrouwen in de ontwikkeling van Yankuba Minteh. De negentienjarige vleugelspits speelde dinsdag geen al te beste wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-3 verlies), waardoor Kenneth Perez hem de stempel 'dobbelsteenspeler' opplakte. Slot vindt het nu een passende term, maar denkt dat Minteh over een aantal jaar van zijn grillen af is, zo zegt hij voorafgaand aan Feyenoord – PSV.

Slot begint zondag met Ramiz Zerrouki en Luka Ivanusec aan de aftrap, waardoor Minteh en Igor Paixão naar de bank verdwijnen. Hoewel laatstgenoemde vanwege zijn vorm wordt geslachtofferd, is het wisselen van Minteh vooral een tactische keuze.

"Een naar binnen spelende Stengs (nu rechtsbuiten, dinsdag nog nummer 10, red.) is veel logischer dan wanneer er nul komma nul ruimte is zoals tegen Atlético", licht Slot zijn opstelling toe. Daarop gaat de Feyenoord-trainer in op de dobbelsteen-benaming van Perez.

Slot beaamt dat het bij Minteh vaak alles of niets is. "Het is wel een term die bij hem past, moet ik zeggen. Maar ben je vier jaar verder, is hij daarvan af."

"Het moet nog blijken, maar spelers ontwikkelen zich over het algemeen. Deze jongen heeft een halfjaar in Denemarken gevoetbald en is nu bij ons, ik denk dat zijn ontwikkeling al hartstikke mooi is. Maar om dan te verwachten dat hij tegen Atlético elke keuze goed maakt, is misschien nog een brug te ver. Maar hij was wel onze dreigendste aanvaller", aldus Slot.

Maakt Minteh het seizoen af bij Feyenoord?

Vrijdag werd bekend dat Newcastle United, dat Minteh dit seizoen verhuurt aan Feyenoord, twijfelt om de Gambiaan vervroegd terug te halen. Newcastle is onder de indruk van Mintehs prestaties en heeft vanwege beperkende financiële regels niet veel te besteden komende winter.

Manager Eddie Howe liet zich onlangs op een persconferentie al uit over het mogelijke terugroepen van de buitenspeler. "We kijken naar alle spelers die we uitlenen", zei hij. "We kijken of ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons. Als het goed is voor hun carrière, dan kijken we zeker naar wat we kunnen doen."