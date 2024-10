'Slot en Ten Hag moeten privacy inleveren door drie vergaande vernieuwingen in Premier League'

De Premier League staat op het punt om verregaande nieuwe regels in te voeren als het gaat om de liveverslaggeving van wedstrijden op televisie, zo melden diverse Engelse media. Arne Slot, Erik ten Hag en de achttien andere managers uit de competitie zullen daardoor een deel van de privacy in de kleedkamer moeten opgeven.

Op dit moment heeft de Engelse tv vanaf het startsignaal van een Premier League-wedstrijd tot aan het eind van een duel geen mogelijkheid om te spreken met betrokken spelers of managers. Drie nieuwe regels moeten daar verandering in gaan brengen.

Er wordt gesproken over een rustinterview met een speler of coach. Daar wordt in de Franse Ligue 1 al langere tijd mee geëxperimenteerd.

Daarnaast wil de Premier League uitzendgerechtigde tv-partijen de mogelijkheid geven om gewisselde spelers nog tijdens de lopende wedstrijd te interviewen.

Een derde vernieuwing die de hoogste Engelse afdeling wil invoeren is toegang voor tv-zenders tot de kleedkamers. Het is onduidelijk of dat vóór, tijdens of na de wedstrijd zou plaatsvinden.

Clubs zouden in eerste instantie de mogelijkheid moeten krijgen om per wedstrijd één van de drie vernieuwingen te kiezen voor dat betreffende duel.

Binnenkort wordt gestemd over het voorstel.