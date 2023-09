‘Slechts één jongen bij Ajax had het fatsoen om Anton Gaaei een hand te geven’

Anton Gaaei kreeg na zijn wissel in de gestaakte Klassieker zondag geen hand van zijn teamgenoten, zo observeerde Süleyman Öztürk. De journalist laat in de podcast VI Uncensored weten dat hij vreemd opkeek tijdens het wisselmoment toen alleen assistent-trainer Hedwiges Maduro ‘het fatsoen had om een tikje te geven’. “De rest deed alsof hij melaats was en heel snel de ArenA moest verlaten zonder ooit terug te keren”, aldus Öztürk.

De Deense rechtsback maakte zondag een zeer ongelukkige indruk in het duel tussen Ajax en Feyenoord. Voorafgaand aan de 0-1 liet hij zich op de flank op kinderlijk eenvoudige wijze uitspelen door Quinten Timber, die de trefzekere Santiago Giménez bediende. Bij de 0-2 leverde Gaaei zelf de bal af bij de Mexicaanse schutter. Trainer Maurice Steijn greep al in de 32ste speelminuut in door hem te vervangen voor Devyne Rensch.

“Wat ik pijnlijk vond om te zien…”, begint Öztürk in de podcast van Voetbal International. “Gaaei werd natuurlijk na een half uur spelen naar de kant gehaald; Rensch kon niet eens warmlopen. Maar er was slechts één jongen op de bank bij Ajax die het fatsoen had om Gaaei een hand te geven toen hij gewisseld werd: dat was Hedwiges Maduro, die hem een tikkie gaf. De rest deed alsof hij melaats was en heel snel de ArenA moest verlaten zonder ooit terug te keren.”

“Is dat een elftal? Is dat een team?”, vraagt de journalist zich hardop af. “Net als het gedrag van de Ajax-spelers na het ontslag van Sven Mislintat. Zo van: we zijn blij dat hij weg is, want ze hebben ons opgezadeld met allerlei middelmaat. Weet je wat je doet als je op die manier een bericht liket? Wat je dan over je teamgenoten zegt? Het betekent dat er onderling heel veel wantrouwen is. Eigenlijk kan dat gewoon niet”, aldus Öztürk.