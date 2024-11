Slecht nieuws voor Nederlands elftal: Micky van de Ven mist waarschijnlijk komende interlandperiode

Micky van de Ven mist naar alle waarschijnlijkheid de komende interlands van het Nederlands elftal. Hoewel zijn trainer Ange Postecoglou vrijdag op de persconferentie aangaf dat de blessure waarschijnlijk meevalt, wordt hij pas na de volgende interlandperiode weer op het veld verwacht.

De verdediger van Tottenham Hotspur moest woensdag in het EFL Cup-duel met Manchester City (2-1 winst) al na veertien minuten de strijd staken. Van de Ven maakte een uitstekende tackle op de bal, maar greep daarna naar zijn hamstring en ging op het veld zitten.

De 23-jarige centrumverdediger ging zichtbaar geëmotioneerd het veld af. Het is namelijk dit jaar niet de eerste hamstringblessure voor Van de Ven. De afgelopen drie jaar was het al drie keer eerder raak, waardoor hij in totaal 150 dagen aan de kant stond. In september dit jaar kampte Van de Ven ook al met een knieblessure.

Postecoglou ging vrijdag op de persconferentie in op de blessure van Van de Ven. “Het is niet al te ernstig”, stelde hij de boel gerust. “Maar we richten ons waarschijnlijk op de wedstrijden na de interlandperiode”, doelde de manager van the Spurs op de verwachte terugkeer van zijn pupil.

Door de blessure mist Van de Ven dit weekend sowieso de topwedstrijd in de Premier League tegen Aston Villa, waarna ook de duels met Galatasaray (Europa League) en Ipswich Town te vroeg zullen komen.

De blessure van Van de Ven betekent ook slecht nieuws voor Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal nam de tienvoudig international wel op in zijn voorselectie, maar zal dus hoogstwaarschijnlijk geen beroep op hem kunnen doen tijdens de volgende interlandperiode.

Oranje sluit dan de Nations League-campagne af met een thuiswedstrijd tegen Hongarije (16 november) en een uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (19 november). Van de Ven stond de afgelopen twee interlands tegen Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 verlies) nog in de basis.