Slecht nieuws voor NEC: smaakmaker staat voorlopig aan de kant na operatie

Kodai Sano is de komende tijd niet inzetbaar voor NEC. Dat maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Japanner is maandag geopereerd aan een gebroken middenvoetsbeentje.

Sano liep die blessure op in het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (4-1 zege). Vlak voor tijd verliet de middenvelder het duel strompelend.

Nader onderzoek heeft vervolgens uitgewezen dat Sano zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken. Daar is hij maandagmiddag direct aan geopereerd.

De komende tijd zal de Japan moeten herstellen. Hoelang dat naar verwachting zal duren, maakt NEC niet bekend.

Sano is een belangrijke speler voor NEC. Sinds hij in 2023 overkwam van Fagiano Okayama kwam hij tot vijftig officiële duels voor de club.

Met negentien officiële duels, waarvan achttien als basisspeler, is Sano ook dit seizoen belangrijk voor de huidige nummer elf van de Eredivisie.

In de komende maand neemt NEC het op tegen PSV, FC Groningen en Almere City. Naar verwachting moet Sano in ieder geval die duels missen.