Sir Jim Ratcliffe gaat in op de vraag of Erik ten Hag ontslagen moet worden bij Manchester United

Sir Jim Ratcliffe staat nog altijd achter Erik ten Hag, zo laat de mede-eigenaar van Manchester United weten in gesprek met de BBC. De 54-jarige manager staat onder immense druk in Engeland en Ratcliffe is daarom ook blij dat hij niet degene is die de beslissing over Ten Hag hoeft te maken.

Ten Hag verkeert in heel zwaar weer bij Manchester United. The Reds staan momenteel op een uiterst teleurstellende dertiende plaats in de Premier League, mede door harde thuisnederlagen tegen Liverpool en Tottenham Hotspur (beide 0-3). In de Europa League eindigden de eerste twee duels in een gelijkspel.

Ratcliffe krijgt de vraag of Ten Hag ontslagen zou moeten worden bij Manchester United. “Ik ben blij dat ik geen antwoord hoef te geven op die vraag”, antwoordt hij. “Ik hou van Erik, hij is een ontzettend goeie coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om hier een beslissing over te maken.”

Volgens Ratcliffe ligt dat vraagstuk volledig bij het bestuur van de club. “Zij moeten nadenken over hoe het team het beste geleid kan worden. Maar dat bestuur is ook pas bij elkaar sinds juni of juli”, neemt de 71-jarige ondernemer het op voor Ten Hag.

“Ze zijn pas zo kort bij elkaar. Zij hebben ook tijd nodig om eerst de balans op te maken, voordat ze verstandige beslissingen kunnen maken. Ons doel is heel duidelijk: we willen Manchester United terugbrengen naar waar het zou moeten zijn, en daar is het duidelijk nog niet. Dat is heel duidelijk”, zet hij de boel op scherp.

De BBC stelde aan het begin van deze week dat de duels tegen FC Porto en Aston Villa cruciaal zouden zijn voor het aanblijven van Ten Hag. De 54-jarige manager moest in die twee duels ‘overeind blijven’, wil hij zijn baan behouden. Tegen Porto werd donderdag ternauwernood een gelijkspel uit het vuur gesleept (3-3).

Ten Hag maakt zich naar eigen zeggen niet veel zorgen, maar realiseert zich ook dat er veel verbeterd moet worden. “Als we prijzen willen winnen, moeten we vooruitgang boeken op meerdere vlakken. Het moet beter als we van dit seizoen een succes willen maken.”