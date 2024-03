Sierhuis leidt Fortuna met hattrick en assist in 21 (!) minuten langs Excelsior

Dé man van het weekend is Kaj Sierhuis. De spits van Fortuna Sittard leidde Excelsior zondag hoogstpersoonlijk naar de slachtbank. Met drie goals en een assist in slechts 21 minuten tijd (!) kwelde hij Excelsior in zijn eentje. In de tweede helft schroefde de spits zijn rendement nog maar eens omhoog door ook de assist bij de 5-1 te verzorgen. Richie Omorowa tekende voor het slotakkoord: 5-2.

Ten opzichte van het duel met RKC Waalwijk (0-1 winst) wijzigde Danny Buijs zijn elftal behoorlijk. Zo hoefden onder meer Alen Halilovic en Kristoffer Peterson niet op een basisplek te rekenen. Justin Lonwijk en Ragnar Oratmangoen verschenen wel aan de aftrap.

Al na dertien minuten spelen greep Fortuna voor het eigen publiek de leiding. Lonwijk betaalde het vertrouwen van een basisplek direct uit met een doelpunt. En wat voor een. Sierhuis legde de bal voor het doel, waar Lonwijk die met een hakje promoveerde tot doelpunt: 1-0.

De tweede treffer van Fortuna - en de eerste van Sierhuis - viel twee minuten na de openingstreffer. De spits kopte een voorzet van de behendige Lonwijk er van dichtbij in: 2-0.

De derde treffer volgde al snel. In minuut 29 tekende Sierhuis voor zijn tweede treffer. Na een fijne voorzet van Rodrigo Guth kopte hij de bal in de kruising: 3-0. Een hattrick leek in de maak. Vijf minuten extra had Sierhuis daarvoor nodig.

En die hattrick completeerde hij niet zomaar. Met een werkelijk schitterende volley maakte hij zijn derde en Fortuna's vierde. Na een afvallende bal nam Sierhuis de bal in een keer op technisch perfecte wijze op de volley. Stijn van Gassel bleek kansloos op de prachtige inzet van Sierhuis: 4-0.

Na een donderspeech van Marinus Dijkhuizen betrad Excelsior in Sittard voor de tweede 45 minuten het veld. Het redde na ongeveer een uur spelen enigszins de eer. Derensili Sanches Fernandes ontving de bal na een vlotlopende aanval en krulde de bal in de verre hoek: 4-1.

De marge werd door Fortuna al snel weer teruggebracht tot vier. Wederom had Sierhuis een aandeel in het doelpunt, ditmaal een assist: zijn tweede. Hij leverde een voorzet af op Guth, die de vijfde Sittard-goal maakte: 5-1.

Excelsior deed toch nog een schamel duit in het zakje. Vijf minuten voor tijd zette Omorowa de eindstand op het scorebord: 5-2. Zo moeten de Kralingens blijven vrezen voor degradatie. Concurrenten FC Volendam, Vitesse en RKC Waalwijk verloren ook allemaal, waardoor de club boven de degradatiestreep blijft staan. Fortuna neemt de elfde plek in op de ranglijst.

