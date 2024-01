Seys reageert op vier controverses: ‘Ik zat tussen RKC- en Ajax-fans’

Dylan Seys heeft een nieuwe club gevonden. Na zijn contractontbinding bij RKC Waalwijk in december keert de aanvaller terug naar zijn geboorteland: Excelsior Moeskroen, de huidige nummer elf van de Pro League, heeft Seys maandag voorgesteld als nieuwste aanwinst. Hij signeerde een contract tot de zomer van 2021, met de optie voor een extra jaar. In België wordt Seys geconfronteerd met controverses uit zijn periode bij RKC, maar die zijn in zijn ogen uit hun verband gerukt.

Begin vorige maand besloten RKC en Seys 'in goed overleg' om uit elkaar te gaan, ondanks dat zijn contract nog doorliep tot de zomer. De 23-jarige rechtsbuiten zou meermaals in conflict zijn geraakt met zijn club en met trainer Fred Grim. In 2018 begon hij met overgewicht aan de voorbereiding; dit seizoen werd hij na drie invalbeurten teruggezet naar de beloften, doordat hij moeite zou hebben gehad met zijn rol als wisselspeler.

Het opmerkelijkste incident vond plaats tijdens de thuiswedstrijd van RKC tegen Ajax op 19 oktober. Seys, die niet in de wedstrijdselectie zat en daarom op de tribune plaatsnam, zong tijdens het duel luidkeels mee met de liedjes van de Amsterdamse fans, zo was te zien in een filmpje dat hij zelf op Instagram plaatste. Later verwijderde hij de video weer. De ex-speler van FC Twente, die zijn opleiding genoot bij Club Brugge, reageert er in Het Nieuwsblad op.

Zelf lijkt Seys zich van geen kwaad bewust. "Gedragsproblemen? Geen idee waar dat vandaan komt. Ik speel altijd voor het team", maakt hij duidelijk. "Jammer dat zoiets geschreven werd. Overgewicht? Vorig seizoen was ik vier kilo te zwaar, dit seizoen niet. Een conflict met de trainer? We hebben altijd een goeie band gehad. Die video op Instagram? Ik ben niet van gisteren hé. Ik zat in een gemengd vak met RKC- en Ajax-supporters, en was niet de enige speler die het uitvak filmde. Als dat al niet meer mag..."

"Ik hield lang vol, maar de laatste maanden zochten ze mij echt", baalt Seys. Hij geeft toe dat het initiatief om zijn verbintenis op te zeggen 'meer van zijn kant' kwam dan vanuit de clubleiding. "Ik heb twee mooie jaren gehad bij RKC, maar dan zonder respect opzij geschoven worden… Dat vind ik erg. Ik wilde een stap hogerop zetten met deze club maar op den duur was het er echt over."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties