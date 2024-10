De transfersom die Liverpool deze zomer wilde ontvangen voor Sepp van den Berg ‘was gewoon te hoog’ voor PSV en Duitse clubs. Dat vertelt de 22-jarige mandekker in gesprek met Viaplay. Van den Berg heeft een stap naar de Eindhovenaren wel overwogen, maar vertrok uiteindelijk naar Brentford.

Het was een publiek geheim dat PSV zich deze zomer dolgraag wilde versterken met Van den Berg, die er een uitstekend seizoen op had zitten op huurbasis bij FSV Mainz 05 en ook onder Arne Slot weinig tot geen uitzicht had op speeltijd.

Earnest Stewart en Peter Bosz wilden de geboren Zwollenaar dolgraag naar Eindhoven halen, maar stuitten – net als Feyenoord, dat ook geïnteresseerd was – op de vraagprijs die Liverpool hanteerde. Verschillende clubs uit Duitsland zaten bovendien ook op het vinkentouw voor Van den Berg, die uiteindelijk voor Brentford koos.

“Ja, ik kan eerlijk zijn: dat is serieus geweest”, zegt de mandekker bij Viaplay over de interesse van PSV. “Ik heb een goed gesprek gehad met Bosz, live, één op één. Dat is mij goed bevallen en volgens mij hem ook.”

“Maar het is gewoon... We weten allemaal: Engels geld... De ponden zijn koning in het voetbal. Het prijskaartje dat Liverpool aan mij hing was gewoon te hoog. Ook voor de Duitse clubs, waar ik mezelf ook wel zag spelen.”

“Uiteindelijk was het het beste om in Engeland te blijven. Dat heb ik ook gedaan. Maar PSV was een optie en dat heb ik wel echt overwogen.” Brentford betaalde bijna 24 miljoen euro voor Van den Berg, die Liverpool zodoende na vijf jaar en vier optredens in de hoofdmacht achter zich liet.

De verdediger is een vaste waarde bij the Bees en stond tot dusver in vijf van de zeven wedstrijden sinds zijn komst in de basis. Van den Berg viel daarnaast een kwartier voor tijd in tijdens het thuisduel met Southampton (3-1), maar zat nota bene op bezoek bij Liverpool (2-0) negentig minuten op de bank.