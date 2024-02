Sensatie in Frankrijk: AS Monaco laat zich uitschakelen door derdeklasser

FC Rouen heeft voor een sensatie in het Franse bekertoernooi gezorgd. De nummer zeven van de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk, won na strafschoppen van topclub AS Monaco. Rouen mag het in de kwartfinale van de Coupe de France opnemen tegen FC Valenciennes, de hekkensluiter van de Ligue 2.

Bijzonderheden:

Monaco, de nummer vijf van de Ligue 1, begon met grote namen als Denis Zakaria, Youssouf Fofana en Folarin Balogun aan het duel. Laatstgenoemde bezorgde de Monegasken tien minuten voor rust de voorsprong. De Amerikaans international schoot een starschop beheerst binnen.

BALOGOALLL ??



Folarin Balogun converts from the penalty spot in the Coupe de France for Monaco ???? pic.twitter.com/701y9TNAM3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 8, 2024

Clement Bassin zorgde op slag van rust voor extase bij de thuissupporters, door de bal uit een vrije trap tegen de touwen te werken. Daar bleef het vervolgens bij, inclusief verlenging, waardoor een penaltyserie uitkomst moest bieden. Daarin bleken missers van Balogun en Maghnes Akliouche fataal voor Monaco. Het is voor het eerst sinds 1999 dat Rouen de kwartfinale van het bekertoernooi heeft gehaald.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties