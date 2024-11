Sem Steijn is met goal en assist goud waard voor FC Twente tegen dapper Fortuna Sittard

FC Twente houdt aansluiting met de top vier in de Eredivisie. De nummer vijf uit Enschede had het zaterdag soms moeilijk tegen Fortuna Sittard, maar won desondanks met 1-2. De achterstand op Ajax is nog maar een punt, al hebben de Amsterdammers nog twee duels tegoed. Sem Steijn scoorde en gaf een assist en staat nu op negen doelpunten in competitieverband, waardoor de aanvallend ingestelde middenvelder zich topscorer in de Eredivisie mag noemen.

Twente probeerde direct na het eerste fluitsignaal om aan te vallen, maar de Tukkers werden in de beginfase in Sittard redelijk in bedwang gehouden door Fortuna. Echt grote kansen vielen dan ook niet te noteren. Mees Hilgers en Sem Steijn zorgden na twintig minuten voor enig gevaar, maar er werd al snel gefloten vanwege buitenspel.

Tien minuten voor het rustsignaal was het wél raak voor de Tukkers. Michel Vlap bediende Steijn met buitenkantje rechts en de aanvallende middenvelder faalde niet in kansrijke positie: 0-1. De VAR-check had voor Fortuna niet het gewenste resultaat, want Steijn stond niet in buitenspelpositie en de openingsgoal van Twente bleef dus staan. Ivo Pinto voorkwam kort daarna met een sliding dat Vlap de 0-2 kon binnenschieten.

Fortuna kwam getergd uit de kleedkamer en wilde de achterstand zo snel mogelijk van het scorebord laten verdwijnen. Alen Halilovic was iets té fel en ontving een gele kaart na een harde overtreding. Diezelfde Halilovic schreeuwde om een strafschop na vermeend hands in de zestien van Twente, maar arbiter Serdar Gözöbüyük legde de bal niet op de stip.

Omdat Fortuna op jacht ging naar de gelijkmaker, kwam er steeds meer ruimte voor Twente om te counteren. Daan Rots kwam hierdoor na een uur spelen in kansrijke positie, maar de vleugelaanvaller had te weinig oog voor zijn medespelers en de mogelijkheid ging dan ook in rook op. Het doelpunt viel juist aan de andere kant.

Bart van Rooij beging een opzichtige duwfout in zijn eigen strafschopgebied en ditmaal wees Gözöbüyük wél naar de stip. Kristoffer Peterson ging achter de bal staan en schoot Fortuna vervolgens op gelijke hoogte: 1-1. De Limburgse euforie was van korte duur, want Twente kwam vijf minuten later andermaal aan de leiding. Steijn bediende na een vlotte aanval Ricky van Wolfswinkel, die slechts tien minuten na zijn entree de 1-2 aantekende.

Het bleef spannend tot het einde in Sittard, maar een verandering in de stand kwam er niet meer. Drie belangrijke punten dus voor Twente in de strijd om de Europese tickets, met supersub Van Wolfswinkel dus als grote held van de Tukkers.