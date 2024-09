Sem Steijn is grote held van FC Twente en bezorgt Robin van Persie nóg meer kopzorgen

SC Heerenveen is tegen de tweede nederlaag in vier dagen tijd aangelopen. Robin van Persie, die met de Friezen zaterdag met 9-1 verloor bij AZ, zag zijn elftal dinsdagavond met 2-0 ten onder gaan tegen FC Twente. Sem Steijn was de grote held in de Grolsch Veste met twee goals.

Na twintig minuten spelen was er consternatie in Enschede. Sam Lammers miste een opgelegde kans, al had zijn goal sowieso niet geteld vanwege buitenspel in de aanloop naar de grote kans. Een check bij de VAR leerde dat het geen buitenspel was en dat de bal op de stip kwam te liggen.

Doelman Micky van der Hart maakte in zijn eigen strafschopgebied namelijk een overtreding op Lammers, zo luidde het oordeel. Steijn ging achter de bal staan en liet de keeper van Heerenveen kansloos met een bekeken schuiver in de rechterbenedenhoek. De perfecte start dus voor Twente op eigen veld.

In de slotfase van de eerste helft liet Steijn zich weer gelden. Van der Hart wist echter wel raad met zijn bicycle kick. Enkele minuten later had de doelman echter geen antwoord op de prachtige halve omhaal van Steijn in de verre hoek: 2-0. De middenvelder dacht niet na toen de bal werd weggekopt in de zestien en haalde doeltreffend uit.

Joseph Oosting kan halverwege tevreden zijn. Desondanks haalde de Twente-coach tien minuten na rust Lammers en Carel Eiting naar de kant. Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap betraden als hun vervangers het veld in de Grolsch Veste. Ondertussen probeerde Heerenveen om de spanning terug te brengen, al slaagden de Friezen niet in die missie.

Mitchell van Bergen dacht na 80 duels zonder goal eindelijk een keer te scoren, maar de vleugelaanvaller werd teruggefloten wegens buitenspel. Kort nadien passeerde Jacob Trenskow Lars Unnerstall, maar de Deense vleugelaanvaller zag de bal tot zijn afgrijzen op de paal belanden.

Twente hield stand in de slotfase en stijgt dankzij de tweede zege van het seizoen naar de zesde plaats in de Eredivisie. Heerenveen likt de wonden na een zeer slechte week en moet het voorlopig doen met een teleurstellende veertiende plaats.