Sem Steijn haalt fel uit in de richting van Pierre van Hooijdonk: 'Onzin!'

Sem Steijn is helemaal klaar met de 'onzinverhalen' aangaande zijn nieuwe contract bij FC Twente. Pierre van Hooijdonk stelde zondag bij Studio Voetbal dat de nieuwe verbintenis van de Eredivisie-topscorer een gelimiteerde afkoopsom van 7,5 miljoen euro bevat.

Steijn was zondag weer eens de grote man bij FC Twente. Met een hattrick gidste hij zijn ploeg langs Willem II, dat in de eerste helft nog wel weerstand bood maar in het tweede bedrijf werd overklast door de Tukkers.

De Hagenaar scoorde de openingstreffer na een fijne steekpass van Daan Rots, zette de Enschedeërs in de eerste helft een tweede keer op voorsprong en schoot vanaf de stip zijn derde van de middag binnen.

'S Avonds, bij het praatprogramma Studio Voetbal van de NOS kwam het optreden van de op doelpunten beluste middenvelder nog maar eens ter sprake. Theo Janssen raadde Feyenoord aan om de Eredivisie-topscorer binnen te hengelen.

Van Hooijdonk koppelde zelfs een bedrag aan het binnenhalen van Steijn, die tot medio 2028 vastligt in de Grolsch Veste. Volgens de analyticus had de aanvallende middenvelder een gelimiteerde afkoopsom van 7,5 miljoen euro in zijn contract opgenomen.

Daar is echter niets van waar, foetert de hattrickheld in gesprek met Tubantia. Of ik een gelimiteerde afkoopsom heb? Onzin!", reageerde hij fel toen hem gevraagd werd naar de geruchten.

"Ik heb het ook gezien, maar het is niet waar", besluit Steijn. Met vijftien doelpunten is hij de onbetwiste competitietopscorer. Troy Parrott en Ricardo Pepi (beiden 10) zijn de naaste concurrenten van de ex-ADO'er.