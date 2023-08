Seizoensopening bijwonen? Tickets koop je in de gloednieuwe ticketshop!

Woensdag, 2 augustus 2023 om 20:20 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:48

Voetbalzone staat voor ‘Alles rond voetbal’. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan die de voetbalfans van nog meer service voorziet! Onze betrouwbare en ervaren partner XS2Event heeft een ticketshop ontwikkeld, waardoor je eenvoudig tickets kunt bestellen voor de mooiste buitenlandse voetbalwedstrijden.

Dit seizoen kunnen er weer verschillende wedstrijden uit diverse Europese competities worden bezocht. In de ticketshop zijn kaarten voor de volgende competities beschikbaar: LaLiga, Premier League, Serie A of Ligue 1. De ticketshop geeft je overzichtelijke informatie en de mogelijkheid om veilig en snel losse voetbaltickets te kopen. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn ondertussen al begonnen en verschillende clubs roeren zich nog op de transfermarkt om zo sterk mogelijk aan de competitie te beginnen. Alle teams beginnen weer op nul en zullen er alles aan doen om hun doelen te behalen. Het kampioenschap binnenslepen, Europees voetbal halen of degradatie ontlopen. Jij kunt er bij zijn!

Ben je benieuwd naar het totale aanbod? Bekijk dan hier de ticketshop!

De meeste topcompetities worden afgetrapt in het weekend van 12-13 augustus. In de Premier League staat meteen een topper op het programma wanneer Chelsea op Stamford Bridge het Liverpool van Virgil van Dijk en Cody Gakpo ontvangt. Beide ploegen zullen na een minder seizoen erop gebrand zijn om goed uit de startblokken te komen. Tegelijkertijd begint in Frankrijk een nieuw seizoen Ligue 1. Gaat het een van de vele clubs dit seizoen lukken om het dominante PSG af te troeven?

Ook in LaLiga gaat de bal weer rollen en er staan al direct wedstrijden op het programma om naar uit te kijken. Zo kun je nu kaarten scoren voor onder andere Sevilla - Valencia en Athletic Bilbao - Real Madrid. Een week later, in het weekend van 19-20 augustus, begint het seizoen ook in Italië. De Serie A herbergt veel Nederlanders en zij mogen direct aan de bak. Beleef de passie en liefde voor het spel vanaf de eerste rij vanaf 35 euro.

In de ticketshop is het mogelijk om kaartjes te kopen voor deze wedstrijden. Ga je voor een wedstrijd tussen de topclubs of toch liever voor een spannende middenmoter? Klik hieronder op de link om naar de juiste wedstrijd te gaan. Vervolgens kies je het door jou gewenste vak. Beweeg je muis over een ticket (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Vul je persoonsgegevens in en verzeker je van een plaats in het stadion. De wedstrijdtickets ontvang je uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd via de mail. Heb je meer vragen over een ticket of hulp nodig bij je keuze? Neem dan gerust contact op via het kopje ‘vragen’ op het ticketplatform.

Koop hier tickets voor een wedstrijd uit jouw favoriete competitie!

Premier League

13 aug Chelsea vs Liverpool vanaf €653,-

14 aug Manchester United vs Wolverhampton vanaf €250,-

18 aug Leeds United vs West Brom vanaf €112,-

19 aug Fulham vs Brentford vanaf €55,-

LaLiga

11 aug Sevilla vs Valencia vanaf €67,-

12 aug Real Sociedad vs Girona vanaf €50,-

13 aug Villarreal vs Real Betis vanaf €100,-

14 aug Atlético Madrid vs Granada vanaf €77,-

Ligue 1

12 aug Paris Saint-Germain vs Lorient vanaf €160,-

20 aug Olympique Lyon vs Montpellier vanaf €77,-

20 aug AS Monaco vs Strasbourg vanaf €70,-

Serie A

19 aug Internazionale vs Monza vanaf €39,-

20 aug AS Roma vs Salernitana vanaf €77,-

20 aug Torino vs Cagliari vanaf €35,-

20 aug Udinese vs Juventus vanaf €112,-