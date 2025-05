Seizoen Ajax dreigt volledig te mislukken: 'Dit is voer voor psychologen'

De titelstress lijkt Ajax in zijn greep te hebben. De riante voorsprong van nog niet zolang geleden is als sneeuw voor de zon verdwenen en steeds meer analisten wijzen PSV aan als kampioen. Anco Jansen bevindt zich ook in dat kamp.

De analist kent geen twijfel als ESPN hem vraagt welke club kampioen wordt. ''PSV. Ik denk dat Ajax gister (zondag, red.) zó'n enorme mentale tik heeft gehad, dat zag je tijdens de wedstrijd ook al. Ze verliezen van NEC, dat dit seizoen in uitwedstrijden een trackrecord heeft van lik-me-reet.''

Jansen zag Ajax compleet door het ijs zakken na de 0-1 van NEC. ''Het zakte daarna als een kaartenhuis in elkaar bij Ajax. Het leek erop alsof ze het een beetje lieten lopen. Het komt nu in de laatste twee wedstrijden aan op mentale weerbaarheid en daarom kies ik voor PSV.''

Ajax lijkt over voldoende ervaring te beschikken, maar in de beslissende fase van het seizoen geeft dat toch niet de doorslag. ''Dit zijn dus de onverklaarbare zaken in het voetbal. Er komen op zo'n moment, vlak voor de eindstreep, krachten los die je de rest van het seizoen niet ziet. Dit is voer voor psychologen.''

NEC tankte vertrouwen na de openingstreffer en stapte met een 0-3 overwinning van het veld in Amsterdam. ''Het geeft Ajax niet veel vertrouwen voor de laatste twee wedstrijden. Groningen-uit wordt ineens een hele belangrijke wedstrijd'', loopt Jansen alvast warm voor de ontmoeting van woensdagavond.

De oud-aanvaller trekt de vergelijking met Roda JC Kerkrade. ''Die staan het hele seizoen bovenaan. Op de een-na-laatste speeldag wanen ze zich zelfs even gepromoveerd. Dan blijkt dat niet zo te zijn en alles stort in.''

Ajax leek zondag een kampioenswedstrijd te spelen na de vroege 2-0 achterstand van PSV bij Feyenoord. De Eindhovenaren toonde veerkracht en wonnen in extremis met 2-3, waardoor de situatie voor Ajax plots heel anders was. ''In plaats van een feestwedstrijd is het ineens een wedstrijd die je móét winnen. Dat doet mentaal wat met je, denk ik.''