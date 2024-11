Seedorf verschalkt Koeman met heerlijke uithaal en bezorgt Roda JC de volle buit

Roda JC Kerkrade heeft zaterdagmiddag in eigen huis afgerekend met Telstar. Dankzij een treffer van uitgerekend ex-Telstar-speler Cain Seedorf werd het 1-0 in het Parkstad Limburg Stadion. De ploeg van trainer Bas Sibum klimt zodoende over Telstar heen en staat nu slechts twee puntjes achter een play-off-plek.

Het tempo in de eerste helft lag laag, maar kansen kwamen er wel. Zo kreeg Thibo Baeten een opgelegde mogelijkheid om Roda op voorsprong te schieten. De huurling van Go Ahead Eagles stelde in zeer kansrijke positie teleur met een schot dat hoog over vloog.

Telstar stelde daar niet gek veel tegenover, al was de poging van Youssef El Kachati bijzonder fraai. De spits van de Noord-Hollanders probeerde het van een meter of vijftig. Doelman Justin Treichel was net op tijd terug om een prachtig doelpunt te voorkomen.

Orhan Dzepar, die eveneens een verleden heeft bij Telstar, vond Seedorf even later op de linkerflank. De aanvaller sneed naar binnen en vond de verre hoek met een heerlijk gekruld schot: 1-0.

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.

Dat het even later niet 2-0 werd, had Telstar volledig aan doelman Ronald Koeman junior te danken. De 'zoon van' redde fraai na een dito dribbel en iets minder schot van Patriot Sejdiu.

Na rust viel Roda terug, en was de zege tot op het laatste moment onzeker. De bezoekers kregen via onder meer Guus Offerhaus nog een prima kans op de gelijkmaker, maar de middenvelder schoot van dichtbij over.

Telstar nam alle risico's in de slotfase en ook Koeman junior trok mee naar voren. Het mocht echter niet baten voor Telstar, dat onderuitging en pas zijn derde nederlaag van het seizoen leed. Voor Roda betekende het zijn vijfde zege van het seizoen.