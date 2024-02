Sébastien Haller schiet Ivoorkust op Afrika Cup naar finale tegen Nigeria

Ivoorkust heeft zich geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. The Elephants wonnen in de halve finale met 1-0 van DR Congo. Matchwinner was Sébastien Haller, die veel kansen liet liggen maar dus ook in positieve zin bepalend was. Ivoorkust speelt zondag de finale tegen Nigeria, dat zich eerder op de dag in de andere halve finale ontdeed van Zuid-Afrika.

Aan de kant van Ivoorkust begon Haller in de punt van de aanval. De spits van Borussia Dortmund werd gesteund door Max Gradel, Seko Fofana en Simon Adingra. Voormalig PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré begon op de bank. Bij Congo was Cédric Bakambu de voorste man. Onder meer ex-Vitesse-aanvaller Gaël Kakuta stond in zijn rug opgesteld.

Congo begon sterk aan het duel met het gastland en dacht zelfs aan een vroege voorsprong, nadat de Ivoriaanse goalie Yahia Fofana een ogenschijnlijk makkelijke voorzet niet in een keer kon klemmen. Fofana had de bal vlak daarna alsnog net op tijd vast, waardoor het de scheidsrechter het uit de handen schieten van de bal van Cédric Bakambu werd beoordeeld als een overtreding.

Ivoorkust begon niet zeer overtuigend aan het duel, al had het wel op voorsprong kunnen komen via Simon Adingra, die hoog sprong een meer naast het doel van Congo kopte. Ivoorkust kwam langzaam maar zeker beter in het duel en dat leidde tot de nodige kansjes. Zo probeerde Haller het na een matige eerste aanname met een spectaculaire omhaal, die hoog over vloog.

Vlak voor rust had Haller Ivoorkust op voorsprong moeten koppen, maar net als Adingra eerder bleef ook deze enorme kopkans onbenut. Franck Kessié was vlak voor rust eveneens dichtbij. De defensieve middenvelder schoot verwoestend richting de verre hoek, die niet bereikt werd. Het schot spatte uiteen op de paal.

Congo kwam via de voor Kakuta ingevallen Theo Bongonda vrijwel direct tot een enorme kans. De aanvaller van Spartak Moskou dribbelde fraai langs enkele Ivorianen en deed zijn schot in het zijnet belanden. Ook Ivoorkust liet zich gelden. Kessié nam een voortrekkersrol op zich en zag zijn schot prima gekeerd worden door Lionel Mpasi-Nzau.

Halverwege de tweede helft was het alsnog raak voor Haller. De spits volleerde uit de stuit over de doelman heen: 1-0. De lange aanvaller kreeg enkele minuten later alweer zijn volgende mogelijkheid, al moest hij net een stapje achteruit zetten om bij de eerste paal uit een hoekschop te kunnen koppen. Zijn inzet ging dan ook naast.

Wéér Haller kreeg een grote kans na een dramatische terugspeelbal van een Congolese verdediger. Dit keer ging het lobje van Haller ternauwernood naast. Het maakte echter niet veel uit, daar Congo er niet in slaagde de gelijkmaker aan te tekenen.

HALLER DOET HET ?? De spits zet Ivoorkust op 1-0 tegen Congo met nog iets langer dan een halfuur te spelen ??#ZiggoSport #AfrikaCup #CIVRDC pic.twitter.com/d7SY063veT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2024

