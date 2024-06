‘Sébastien Haller kan Borussia Dortmund verlaten voor bijzonder avontuur’

Borussia Dortmund lijkt deze zomer afscheid te nemen van Sébastien Haller, zo meldt het Duitse BILD. Door de komst van Bundesliga-sensatie Sehrou Guirassy (28) heeft BVB een groot aantal spitsen onder contract staan, waardoor de voormalig aanvalsleider van Ajax en FC Utrecht de Champions League-finalist mag verlaten.

Haller kan kiezen voor een bijzonder avontuur, zo schrijft de Duitse krant. De 25-voudig international van Ivoorkust geniet concrete belangstelling van het FC Juárez, de nummer twaalf van Mexico.

Bij het ambitieuze Juárez ligt een megacontract klaar voor Haller, die Dortmund wel nog een transfersom moet opleveren. In het Signal Iduna Park ligt de rechtspoot nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Haller op zo’n 10 miljoen euro.

In 2022 leverde Haller Ajax nog 31 miljoen euro op met zijn transfer naar Dortmund. Vlak daarna werd er teelbalkanker geconstateerd bij de spits. Inmiddels is Haller gelukkig weer kerngezond en staat de teller op 41 wedstrijden namens Dortmund. Daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 6 assists.

Haller lijkt geen toekomst meer te hebben bij de Duitse topclub. Guirassy en Niclas Füllkrug staan vermoedelijk boven hem in de pikorde, terwijl ook Youssoufa Moukoko hard op de deur klopt. Donyell Malen kan eveneens als spits uit de voeten.

Mexico kan het eerste land worden buiten Europa waarin Haller actief is. De boomlange goaltjesdief stond eerder onder contract in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

