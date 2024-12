Sébastien Haller aast op sensationele terugkeer in de Eredivisie

Sébastien Haller heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer bij FC Utrecht, zo onthult BILD maandag. De aanvaller uit Ivoorkust (30) praat momenteel met het Spaanse CD Leganés over ontbinding van zijn huurcontract, zodat hij terug kan keren bij zijn oude liefde. Haller staat tot medio 2026 onder contract bij Borussia Dortmund. Voetbal International voegt toe dat Utrecht zich inmiddels officieel heeft gemeld in Dortmund om een huurdeal te bespreken.

Technisch directeur Jordy Zuidam houdt de situatie rondom Haller al langer in de gaten. De bestuurder van Utrecht heeft nog steeds een goede band met de aanvaller, waardoor een terugkeer van de spits in de Domstad niet ondenkbaar is.

Dortmund stuurde Haller afgelopen zomer op huurbasis naar Leganés. Een groot succes werd het avontuur bij de nummer vijftien uit LaLiga niet. De ervaren aanvaller kwam verdeeld over negen wedstrijden tot 525 minuten. In die reeks werd geen enkel doelpunt en assist genoteerd.

Haller is gefrustreerd over de gang van zaken in Spanje en wil een frisse en nieuwe start maken bij Utrecht, waar hij tussen 2015 en 2017 uitgroeide tot publiekslieveling. De Ivoriaanse spits kwam in zijn jaren in De Galgenwaard tot 51 doelpunten in 98 wedstrijden.

Dortmund ziet wel wat in een tussentijdse verkoop van Haller, wiens transferwaarde in het afgelopen halfjaar is gezakt van tien naar drie miljoen euro. De nummer zes in de Bundesliga wil nog wat overhouden aan de aanvaller die medio 2022 voor ruim dertig miljoen euro naar het Signal Iduna Park werd gehaald.

Naar verluidt bekijkt ook Dinamo Zagreb de mogelijkheden om Haller over te nemen van Dortmund. De nummer drie van de Kroatische competitie wil de spits op korte termijn een aanbieding doen. Het is nog onbekend hoe Haller aankijkt tegen een avontuur in Zagreb.

Haller speelde in Nederland ook een seizoen bij Ajax. Hij verliet de Eredivisie na de jaargang 2021/22 met de topscorerstitel. In 31 wedstrijden wist Haller 21 keer het net te vinden voor de Amsterdammers.

De aan Utrecht gelinkte Haller begon zijn loopbaan in Frankrijk bij Auxerre en speelde verder ook voor Eintracht Frankfurt en West Ham United. Er staan 27 interlands voor Ivoorkust achter zijn naam.