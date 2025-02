Sebastian Szymanski speelt belangrijke rol bij cruciale zege Fenerbahçe op Alanyaspor

Fenerbahçe heeft gedaan wat het moest doen in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van trainer José Mourinho won dankzij treffers van Sebastian Szymanski en Anderson Talisca met 0-2 bij Alanyaspor. Het gat tussen koploper Galatasaray, dat een duel minder gespeeld heeft, en Fenerbahçe bedraagt momenteel zes punten.

Bij Fenerbahçe kreeg de van Al-Nassr overgekomen Talisca zijn eerste basisplaats in de Süper Lig. De Braziliaan vormde bij afwezigheid van de geschorste Youssef En-Nesyri het spitsenkoppel met Edin Dzeko. Daarnaast waren er basisplaatsen voor ex-Eredivisionisten Szymanski, Dusan Tadic en Filip Kostic.

Fenerbahçe moest al vroeg in de wedstrijd een domper incasseren. Çaglar Söyüncü viel in de twaalfde minuut van de wedstrijd geblesseerd uit en liet zich vervangen door Sofyan Amrabat. Een volgend blessuregeval voor Fenerbahçe, waar onder meer Jayden Oosterwolde, Diego Carlos, Alexander Djiku en Rodrigo Becão zich al in de ziekenboeg hebben gemeld.

Desondanks slaagden de Gele Kanaries er halverwege de eerste helft in op voorsprong te komen. Een heerlijk steekpassje van Tadic kon net niet worden verzilverd door Talisca, waarna Oguz Aydin de bal bij Szymanski bracht en de ex-Feyenoorder bij de tweede paal alsnog voor de 0-1 tekende.

En ook bij de 0-2, enkele minuten voor rust, speelde Szymanski een belangrijke rol. De Pool ging enkele combinaties aan, alvorens hij de bal bij Kostic bracht. De voormalig speler van onder meer FC Groningen chipte de bal met veel gevoel tot bij Talisca, die raak knikte in de verre hoek: 0-2.

Na rust slaagde Fenerbahçe er niet meer in het net te vinden, maar dat hoefde gezien de vrij ruime voorsprong ook niet. Alanyaspor kwam ook in de tweede helft niet tot scoren en dus boekt Fenerbahçe een cruciale zege.

Titelfavoriet en concurrent Galatasaray speelt maandag thuis tegen hekkensluiter Adana Demirspor. Alanyaspor staat stevig in de middenmoot op de negende plaats.