Scott McTominay geeft Erik ten Hag na krankzinnige slotfase weer wat lucht

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 17:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:08

Manchester United heeft zaterdagmiddag op knotsgekke wijze een overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag keek heel lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar door twee goals van invaller Scott McTominay in de blessuretijd pakte United alsnog de drie punten: 2-1. Daarmee lijkt Ten Hag na twee thuisnederlagen op rij weer wat lucht te hebben in Manchester.

De thuisploeg trad aan met twee andere basisspelers ten opzichte van het Champions League-duel met Galatasaray (2-3 nederlaag) van afgelopen week. Raphaël Varane ontbrak zaterdagmiddag wegens een blessure, terwijl Hannibal Mejbri op de bank startte. Daardoor mochten Harry Maguire en Jonny Evans het vanaf de eerste minuut laten zien. Voormalig Eredivisionisten André Onana, Sofyan Amrabat en Mason Mount begonnen ook allemaal in de basis, terwijl Donny van de Beek, Christian Eriksen en Antony op de bank startten. Bij Brentford ontbrak Mark Flekken onder de lat wegens ziekte.

In de eerste helft was het United dat domineerde en aanvankelijk de meeste aanspraak maakte op de openingstreffer. The Red Devils kregen wat kansjes, maar Mount (schot geblokt door Ethan Pinnock), Marcus Rashford (redding doelman Thomas Strakosha in korte hoek) en Rasmus Højlund (kon de bal nét niet binnentikken) wisten allemaal niet te scoren. Grotere mogelijkheden bleven voor de rust uit voor de ploeg van Ten Hag.

Aan de andere kant van het veld was Brentford een stuk effectiever. Het kreeg weinig kansen, maar stond na 26 minuten wel op voorsprong. Casemiro verspeelde de bal op zijn eigen helft, waarna de bezoekers het strafschopgebied van United binnendrongen. In eerste instantie kon Victor Lindelöf de bal nog wegwerken. Doordat hij dit slechts halfslachtig deed, belandde de bal uiteindelijk alsnog bij Brentford-middenvelder Mathias Jensen. De poging van de Deen leek houdbaar, maar Onana had geen antwoord op zijn schuiver: 0-1.

In de tweede helft ging United nog nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. Eriksen – die in de rust Casemiro had vervangen – zag een afstandsschot gekeerd worden door Strakosha, Diogo Dalot schoot over na terugleggen van Mount en een poging van Højlund belandde hard in het zijnet uit een moeilijke hoek. Brentford zette ondertussen alles op alles om de nipte voorsprong te verdedigen en kwam daardoor nauwelijks van de eigen helft af.

Terwijl het eindsignaal steeds dichterbij kwam, bleef United op zoek naar kansen. De thuisploeg werd echter vooral dreigend via afstandsschoten, van Bruno Fernandes (redding Strakosha), invaller Alejandro Garnacho (over) en opnieuw Fernandes (net naast). Aan de andere kant van het veld was Neal Maupay plots dicht bij de gelijkmaker, maar Onana wist zijn schot over te tikken.

Vlak voor tijd leek United dan toch op gelijke hoogte te komen, toen McTominay een lage voorzet binnentikte. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Terecht, zo bleek in de herhaling, aangezien Anthony Martial de bal in buitenspelpositie aanraakte.

In de zes minuten blessuretijd leek United ook niet tot scoren te komen, totday McTominay uit de rebound alsnog voor de 1-1 zorgde. De opluchting was groot op Old Trafford, terwijl United zelfs op jacht ging naar de overwinning. En dat lukte: McTominay kopte in de 97ste minuut ook nog de 2-1 binnen.