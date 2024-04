Schweinsteiger vertelt zeer pijnlijk verhaal over samenwerking met Mourinho

Bastian Schweinsteiger heeft in de Stick to Football-podcast een boekje opengedaan over zijn tijd bij Manchester United en zijn samenwerking met José Mourinho. De inmiddels 39-jarige Duitser speelde tussen 2015 en 2017 voor the Red Devils, maar mocht van the Special One op een gegeven moment niet meer meetrainen met het eerste elftal. Schweinsteiger mocht zelfs niet meer in de kleedkamer komen.

De 121-voudig international van Duitsland werd in de zomer van 2015 door Louis van Gaal naar Manchester United gehaald. Schweinsteiger kwam in zijn eerste seizoen op Old Trafford tot 31 optredens, maar in de zomer van 2016 veranderde alles. Mourinho was net aangesteld bij the Mancunians en haalde onder anderen Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba naar de club, maar had geen plek meer voor Schweinsteiger.

“Ik was met Duitsland op het EK en we bereikten de halve finale, dus ik kwam later in de zomer terug bij Manchester United. Toen ik op de eerste dag weer op de club kwam, trainde ik samen met Ibrahimovic”, begint de Duitser zijn verhaal. “De volgende dag, op mijn verjaardag, kwam ik het trainingscomplex binnen. John Murtough (destijds directeur voetbalontwikkeling, red.) vertelde me dat ik niet in de kleedkamer mocht komen.”

“Dat had de trainer hem verteld. Ik kreeg geen waarschuwing, niks. Ik weet niet waarom hij dat zei. Iemand had het me op de eerste dag dat ik terugkwam kunnen vertellen of het op een normale manier kunnen uitleggen, maar oké. Ik ging naar de kleedkamer van de Onder 16 en trainde met hen”, vervolgt Schweinsteiger. Zijn verbanning was zelfs zó serieus, dat Murtough zijn schoenen en scheenbeschermers naar hem toe moest brengen.

“Ik vroeg Murtough of ik in de middag met de manager kon praten. Ik trainde ontzettend slecht bij de Onder 16, omdat ik geen idee had wat er aan de hand was en of het een grapje was. Diezelfde middag had ik een gesprek met Mourinho.” De Portugees legde de middenvelder uit dat hij hem niet gelukkig zag zijn bij de club, omdat hij van een zware blessure herstelde in Duitsland.

Dat was echter een afspraak die gemaakt was met Van Gaal, vertelt Schweinsteiger. “Ik kwam geregeld terug naar Manchester United, had contact met de dokters en keek naar de wedstrijden. Van Gaal zei dat ik in het weekend naar de club moest komen en in contact moest blijven met de medische staf. Ze hadden me fit nodig, want er kwam een FA Cup-finale aan. Die haalde ik bijna.” Na de verbanning van Mourinho moest Schweinsteiger drie maanden in zijn eentje trainen met een fitnesstrainer.

“Ik trainde voor en na het eerste elftal. Mourinho liet me nooit meetrainen met het eerste”, vervolgt de spelverdeler. Na drie maanden mocht Schweinsteiger zich weer eens melden bij de training van het eerste elftal. “Later kreeg ik ook weer wat minuten, maar als je andere spelers op je positie ziet spelen, denk je: ik ben beter dan hem. We hadden Pogba, Ander Herrera, Michael Carrick, Morgan Schneiderlin en Marouane Fellaini. Ik vond dat ik niet de slechtste was van die groep.”

Excuses van Mourinho

Schweinsteiger zou in dat seizoen 134 minuten in actie komen namens, verdeeld over 4 optredens. De Duitser koos in maart eieren voor zijn geld en verkaste naar Chicago Fire uit de MLS. “De eerste keer dat iemand zijn excuses aan mij aanbood voor de situatie was toen ik had besloten om naar Amerika te vertrekken.”

“Ik vroeg aan Mourinho of dat mocht en toen bood hij zijn excuses aan voor hoe hij me had behandeld aan het begin. Hij zei toen dat hij op dat moment geen ‘nee’ tegen mijn verzoek om te gaan kon zeggen.” Schweinsteiger zou uiteindelijk 92 wedstrijden voor Chicago Fire spelen voordat hij begin 2020 een punt achter zijn carrière zette.

