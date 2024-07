Alfred Schreuder heeft beet: 11-voudig international van Oranje vertrekt naar Dubai

Alfred Schreuder gaat als trainer van Al-Nasr opnieuw voor de komst van een speler met Eredivisie-ervaring. Voetbal International wist maandag al te melden dat Marouan Azarkan en Othmane Boussaid op weg zijn naar de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens het weekblad kiest Leroy Fer nu eveneens voor een samenwerking met Schreuder.

De inmiddels 34-jarige middenvelder speelde eerder al onder Schreuder bij FC Twente. De handtekeningen moeten nog worden gezet, maar Fer is naar verluidt zo goed als rond over een contract bij Al-Nasr.

Fer liep bij Alanyaspor uit zijn contract, waardoor hij gratis de overstap naar het Midden-Oosten kan maken. De elfvoudig international van Oranje was de afgelopen drie seizoenen actief in de Turkse Süper Lig.

Schreuder is sinds eind vorig jaar hoofdtrainer bij Al-Nasr. Eerder werd hij aangesteld bij Al-Ain, waar hij na veertien wedstrijden zijn congé kreeg.

Al-Nasr, dat overigens niet verward moet worden met het Al-Nassr uit Saudi-Arabië van Cristiano Ronaldo, eindigde afgelopen seizoen op de zesde plek in de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten.

Azarkan en Boussaid

De club van Schreuder is ook druk bezig met het vastleggen van Azarkan, die voor circa één miljoen euro de overstap van Utrecht naar Dubai maakt. Boussaid is sinds 1 juli clubloos. Hij had een nieuw contractaanbod van de Domstedelingen op zak, maar vertrekt dus ook naar Al-Nasr.

