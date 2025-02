Schokkende onthulling in KJEG: 'Die is ingestort. En dat komt echt door dat Ajax-verhaal'

In de podcast KieftJansenEgmondGijp van deze week brengt René van der Gijp een gevoelig onderwerp ter sprake. De analist en voetbalvolger weet namelijk meer over de mentale gezondheid van één van de meest bekende aanvallers uit de geschiedenis van Ajax.

Klaas-Jan Huntelaar diende Ajax als speler verdeeld over twee periodes en werd in maart 2022 aangesteld als technisch manager, als rechterhand van Gerry Hamstra. Huntelaar werd gezien als de toekomstige opvolger van de ontslagen Marc Overmars, maar dat liep anders voor de Achterhoeker.

De voormalig topschutter had grote ambities, maar legde al snel zijn werkzaamheden in Amsterdam neer. Huntelaar stopte in oktober 2023 met zijn werkzaamheden bij Ajax en keerde sindsdien niet terug in de voetballerij. Er komt weinig naar buiten over de burn-out van Huntelaar, die ook niets deelt via social media.

''Even over die Huntelaar, Wim'', verlegt Van der Gijp de aandacht naar de voormalig aanvaller van Ajax. ''Ik weet dat, ik zeg niet van wie. Die heeft het echt te pakken gehad, met die burn-out. Heel erg te pakken gehad. Sneu man.''

''Die is echt ingestort'', voegt tafelgenoot Rob Jansen daaraan toe. ''En dat komt echt door dat Ajax-verhaal. Dat heeft hem heel erg aangegrepen die jongen. Hij is ook introvert. Huntelaar uit zich niet echt. Dus hij heeft alles naar binnen gehaald.''

Technisch directeur Alex Kroes sluit een terugkeer van Huntelaar bij Ajax niet bij voorbaat uit. ''Klaas is een prettig mens en hij heeft volgens mij oog voor talent'', zo liet de bestuurder van de Amsterdammers onlangs weten in een interview met Het Parool.

''En ik ben positief over een toekomstige directie- of managementrol voor ex-voetballers binnen een club. Dat geldt op diverse vlakken: technische zaken, maar ook commercie'', aldus Kroes.