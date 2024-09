Schokkend verhaal over naakt de vrouwelijke fysio aan moeten staren heeft niet plaatsgevonden

AZ heeft een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van het boek 'Voetbaldroom' van Finn Berk. De voormalig jeugdspeler van de Alkmaarders beschrijft in zijn boek dat er sprake was van een angstcultuur binnen de jeugdopleiding en doet daarin de nodige schokkende beschuldigingen. AZ laat weten dat het een intern onderzoek heeft ingesteld en dat een aantal van Berks beschuldigingen niet blijkt te kloppen, waaronder het verhaal dat een jongere teamgenoot verplicht naakt voor een fysiotherapeut moest staan.

Het was misschien wel de meest schokkende passage in het boek van Berk, die beschreef hoe een iets jongere ploeggenoot in de Onder 14 verplicht naakt naar een vrouwelijke fysiotherapeut moest kijken. “Die jongen was dertien, geloof ik", vertelde Berk eind augustus in gesprek met Voetbalzone. "En voor rust werd hij gewisseld. Hij stond nog onder de douche toen wij binnenkwamen, en de trainer zei: ‘Kom eens onder de douche vandaan’. Dus hij komt zo met zijn handdoekje onder de douche vandaan. En de trainer zegt: ‘Weet je hoe ik me voel als ik naar je kijk? Je speelt niet heel erg lekker’."

"Op zo’n hele denigrerende manier. Dus die trainer pakt de handdoek voor zijn ‘pikkie’ vandaan en zegt: ‘Kijk de fysiotherapeut maar even in de ogen aan’. Dat was een meisje van 22 of 23 die stage liep bij AZ. Hij moest haar een minuut lang aankijken. En de trainer zegt: ‘En? Hoe voel je je?’ Die jongen zegt: ‘Ik schaam me een beetje, voel me ongemakkelijk’. Die trainer ging toch uit zijn plaat. ‘Dat is Godverdomme ook hoe ik me voel als ik naar je kijk. Waar ben je mee bezig, man?’”

AZ heeft kennis genomen van dat verhaal en stelt dat het van geen kant klopt. "AZ heeft met (mogelijke) betrokkenen contact opgenomen, waaronder een aantal toenmalige teamgenoten van Finn, de vrouwelijke fysiotherapeute en de trainer. Zij hebben allen verklaard niet bekend te zijn met het incident. Een aantal personen heeft aangegeven met zekerheid te kunnen stellen dat het incident nooit heeft plaatsgevonden."

Om het voor de beschuldigden in het hoek op te nemen, heeft AZ besloten de uitgever van 'Voetbaldroom', Atlas Contact, aan te schrijven. Atlas Contact haalt het onderzoek van AZ aan en heeft daarop besloten een rectificatie te plaatsen op zijn website. "AZ concludeert op basis daarvan dat dit incident niet heeft plaatsgevonden. Vanwege de ernst van de beschuldigingen had de uitgever aan wederhoor moeten doen bij de club. Wij hebben dit verzuimd en dat spijt ons. De uitgever heeft – na overleg met AZ – deze aanvulling geplaatst en zal het bewuste fragment bij een herdruk verwijderen uit het boek."

Berk is in zijn boek in zijn algemeenheid negatief over de jeugdopleiding van AZ. Berk zegt last te hebben gehad van hartklachten, stress, hyperventilatie, haaruitval en mentale klachten tijdens zijn periode bij AZ. Berk beschrijft hoe ploeggenoten het soms extreem zwaar te verduren hadden. Zo zou een van zijn ploeggenoten mentaal ‘helemaal de grond in gestampt’ zijn door een trainer in de jeugdopleiding.

Ook Berk en andere teamgenoten zouden gedwongen zijn om andere teamgenoten en tevens goede vrienden te vertellen hoe slecht zij speelden. “Op dat moment ben je nog angstig, bang en jong. Dus dan doe je dat. Maar later heb je onderling ruzie, dus voor de teamgeest werkt het totaal niet. Dat is een voorbeeld van hoe het er daar dag in dag uit aan toeging”, vertelde Berk tegenover Voetbalzone.

Berk trok zelfs de vergelijking met een strafkamp. “Een heftige vergelijking, maar ik zou het wel zo kunnen zeggen. We werden altijd met een busje opgehaald voor school en ik vond het daar op een gegeven moment gewoon veel leuker. En ik weet van andere jongens ook dat ze dachten: Shit, daar staat het busje weer. We gaan weer. Ik voelde echt van hoe dichter ik bij die poorten kwam, dat ik het steeds benauwder kreeg. Daar gaan we weer, het recht van de sterkste.”

AZ liet eerder tegenover NH Nieuws al weten dat het zich niet herkent in de uitlatingen van Berk en herhaalt dat in het statement dat zaterdag naar buiten is gebracht. “Het onderzoek heeft evenmin steun gevonden voor het algemene negatieve beeld dat door Finn Berk over de jeugdopleiding wordt geschetst. Het doet AZ deugd dat veel spelers hebben aangegeven juist een fijne tijd te hebben gehad bij de club en uitdrukkelijk zich hebben gedistantieerd van de beschuldigingen in het boek. AZ benadrukt ook nooit eerder vernomen te hebben van de beschuldigingen of incidenten die in het boek zijn beschreven.”