Kevin Blom gaat zijn debuut als acteur maken, zo blijkt uit de trailer van de serie Voetbalouders, die Netflix donderdag openbaarde op hun officiële kanalen. De serie wordt gemaakt door Ilse Warringa, bekend van De Luizenmoeder.



De scheidsrechter hing in 2021 zijn fluitje aan de wilgen. De arbiter floot in totaal meer dan 600 wedstrijden in zijn loopbaan, waarvan 373 in de Eredivisie.



De arbiter stopte vanwege zijn fysieke gesteldheid. “Op een gegeven moment vond ik het wel mooi geweest. Ik moest telkens dagen herstellen. Het duurde anderhalve dag voorat ik weer normaal kon lopen”, zei Blom in gesprek met Omroep West.









Nu is hij dus te zien als scheidsrechter in de serie Voetbalouders. In de trailer zijn naast Warringa nog meer bekende acteurs te zien, zo spelen ook Eva van Gessel, Mariana Aparicio, Michiel Nooter, Edwin Jonker, Bas Hoeflaak, Guido Pollemans, Leonoor Koster, Arnoud Bos, Nyncke Beekhuyzen, Gurkan Küçüksentürk, Evrim Akyigit, Rian Gerritsen, Steef Cuijpers en René van ‘t Hof mee in de serie.



De serie gaat op vrijdag 16 mei in première en is exclusief te zien bij Netflix.