SC Heerenveen overlegt fraaie statistieken, maar laat Heracles Almelo ontsnappen

Een frustrerende avond voor sc Heerenveen. De middenmoter was grote delen van de wedstrijd tegen Heracles Almelo dominant, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Aan de andere kant koestert Heracles het punt dat aan het einde van het seizoen nog weleens heel belangrijk kan zijn.

Heracles, waar Erwin van de Looi na afloop van dit seizoen vertrekt, brak de ban na zeventien minuten spelen in Friesland. Brian De Keersmaecker legde de bal panklaar voor op Jizz Hornkamp, die alert reageerde en Andries Noppert verschalkte, al kreeg de Heerenveen-keeper nog wel een hand tegen de bal.

De bezoekers uit Almelo slaagden er niet in om de voorsprong tot het rustsignaal intact te houden. Marcus Linday trok de stand gelijk met een knal van binnen het strafschopgebied. Een flinke meevaller dus voor Heerenveen, dat in de laatste thuiswedstrijd met 3-1 won van AZ.

Heerenveen trok het initatief na rust naar zich toe. Levi Smans stuitte op doelman Fabian de Keijzer en een poging van Alireza Jahanbakhsh werd net op tijd geblokt door de Almelose defensie. Het tweetal zorgde duidelijk voor het meeste gevaar aan de kant van de thuisploeg.

De aanvallende speelstijl leverde Heerenveen echter geen voorsprong op en interim-trainer Henk Brugge greep dan ook in na 70 minuten. Aanvalsleider Milos Lukovic maakte plaats voor de frisse Ion Nicolaescu. Ondertussen loerde Heracles op de counter en hield Noppert Heerenveen op de been met een redding op een knal van Juho Talvitie.

Heerenveen bleef de aanval opzoeken en had pech toen Nicolaescu in kansrijke positie naast kopte. Op dat moment stond het achttienjarige talent Eser Gürbüz al binnen de lijnen. Ook zijn entree bracht de ploeg van Brugge de niet zo gewenste 2-1.

Heracles hield stand en was het meest tevreden met het punt en het feit dat men nu vier punten boven plek zestien staat. Heerenveen had 65 procent, liet negentien doelpogingen noteren en had een passnauwkeurigheid van 88 procent, maar won dus niet en blijft hangen op de negende plaats in de Eredivisie.