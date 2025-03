sc Heerenveen heeft het er de eerste wedstrijd dit seizoen zónder Robin van Persie uitstekend vanaf gebracht. De Friezen wonnen onder leiding van interim-coach Henk Brugge in het eigen Abe Lenstra Stadion met 3-1 van AZ, ook mede door een uitblinkende Andries Noppert .

Heerenveen won de laatste vijf competitieduels onder Van Persie niet en speelde van die vijf potjes er drie gelijk. Brugge moest in zijn eerste wedstrijd als interim-trainer, zij het noodgedwongen door een blessure van Mickey van der Hart, kiezen voor Noppert tussen de palen.

Met de WK-keeper van 2022 als doelverdediger openden de Friezen al erg vroeg de voorsprong. Na een actie én mislukt schot van Ilias Sebaoui stond Milos Lukovic op precies de goede plek om de bal binnen te lopen: 1-0.

Bol van de kansen stond het eerste bedrijf, waar AZ compleet onherkenbaar voor de dag kwam, bepaald niet. Troy Parrott kende een momentje waar de spits meer mee had moeten doen maar de enige écht grote kans in de tweede helft was voor de thuisploeg.

Kristijan Belic verspeelde de bal knullig toen hij zijn eigen doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro probeerde in te spelen, maar Lukovic weigerde het cadeautje uit te pakken om voor zijn tweede van de middag te tekenen.

Kort na de theepauze lukte het de thuisploeg wél om de marge te verdubbelen en het was dankzij een foutje van Bruno Martins Indi. Sebaoui profiteerde in tegenstelling tot zijn ploeggenoot wel en roste de bal hoog achter Owuso-Oduro: 2-0.

Maar na die tweede tegentreffer leek AZ wakker geschud. Parrott noteerde een prima kans, al stond hij in buitenspelpositie, en een schot van Kees Smit zeilde naast. Ook Noppert liet zich in het slot van het duel weer van zijn beste kant zien door redding te brengen op een schot van Parrott.

De in Joure geboren doelman had echter geen antwoord op een inzet van Zico Buurmeester, die na een pijnlijke glijder van Marcus Linday zomaar kon inschieten: 2-1. Plots kon AZ vol op jacht naar de gelijkmaker, die het via Parrott ook had moeten maken.

Vanaf een meter of elf stond de spits helemaal vrij voor Noppert, die een werkelijk fantastische redding in huis had op de inzet van de Ier. Daarna ontstond een bijzonder chaotische situatie. AZ leek via Mayckel Lahdo gelijk te maken, maar wegens een overtreding op Heerenveen-jongeling Eser Gürbüz in de daar voorafgaande aanval ging de bal op de stip. Van de 2-2 maken naar een strafschop tegen voor AZ, dus.

Lukovic wist echter ook dit cadeautje niet uit te pakken. Owuso-Oduro keerde de strafschop en daarom mocht AZ blijven hopen op de gelijkmaker, maar die kwam niet meer. Sterker nog: na een misser van Jordy Clasie werd het via Linday zelfs 3-1. Door het resultaat besluit AZ de 24ste speelronde als zesde, Heerenveen klimt naar de achtste plek.