SC Heerenveen denkt aan nog nooit eerder vertoonde constructie om Robin van Persie te vervangen

SC Heerenveen overweegt Henk Herder naar voren te schuiven als interim-trainer. Opvallend detail is dat Herder momenteel lid is van de raad van commissarissen van de Friezen.

Henk Brugge fungeert momenteel als interim-trainer van Heerenveen na het vertrek van Robin van Persie. De 47-jarige coach beschikt over een UEFA-A-licentie, maar mist de vereiste UEFA-Pro-licentie, waardoor hij slechts vier weken hoofdtrainer mag zijn. Een regel waar Feyenoord eerder ook al tegenaan liep met Pascal Bosschaart.

Met Brugge aan het roer won Heerenveen met 3-1 van AZ, verloor het met 2-1 van PSV en speelde het 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo.

Heerenveen is druk op zoek naar een opvolger voor de naar Feyenoord vertrokken Van Persie. In een eerder stadium lieten Alex Pastoor en Rick Kruys al weten niet aan de slag te willen in Friesland.

De Friezen overwegen daarom een nog nooit eerder vertoonde constructie. Herder, actief als commissaris bij Heerenveen, wordt genoemd als optie om aan de slag te gaan als interim-trainer.

De 57-jarige Herder was in het verleden werkzaam als assistent-trainer en in de jeugdopleiding van Heerenveen. Zijn laatste trainersklus was bij amateurclub Harkemase Boys.

Heerenveen heeft tot 31 maart de tijd om een nieuwe trainer te vinden en overweegt serieus om Herder tijdelijk aan te stellen. Volgens de Leeuwarder Courant zou dat een unieke situatie zijn in het Nederlandse voetbal: een rvc-lid dat tijdelijk de leiding neemt over het eerste elftal. Tegelijkertijd houdt Heerenveen meerdere opties open in de zoektocht naar een definitieve oplossing.