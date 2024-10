SC Cambuur rekende maandag af met opvallende vloek: 'Oprotten daarmee!'

Lang moesten de SC Cambuur-fans erop wachten, maar maandag was daar dan eindelijk de eerste overwinning in het nieuwe Kooi Stadion. Aanvoerder Mark Diemers en hoofdtrainer Henk de Jong zijn na afloop van de zege op FC Eindhoven (2-0) bovenal opgelucht.

Het gemor in het fonkelnieuwe onderkomen van de Leeuwarders begon de afgelopen weken steeds onvoorzichtiger te klinken. Vrijdag verloor de Keuken Kampioen Divisie-ploeg onder wel heel mistige omstandigheden in de slotminuut ook van FC Volendam (1-2).

Het was alweer de zesde wedstrijd in de nieuwe uitvalsbasis. Nog geen enkele keer werd er gewonnen. Er waren de verliespartijen tegen Helmond Sport (0-1), Jong Ajax (0-1), FC Emmen (1-3) en dus Volendam, terwijl er tegen Roda JC doelpuntloos werd geremiseerd.

Maandag kregen De Jong en zijn manschappen kans op wraak. Zes keer bleek scheepsrecht. De Leeuwarders legden, onder leiding van een uitblinkende Benjamin Pauwels, bij vlagen prima voetbal op de mat en werden daarvoor tegen Eindhoven beloond.

Remco Balk opende na een uitstekende actie van Pauwels de score, waarna Michael de Leeuw een door de talentvolle vleugelspeler versierde strafschop benutte. Na afloop is De Jong een blij mens. Hij zag zijn ploeg vechten tegen de druk van een nieuw stadion en een vloek die maar niet leek te willen rusten.

Bij de Friese oefenmeester viel een last van de schouders. "Je wilt het zo graag goed doen voor de jongens", zei de trainer tegen Omrop Fryslân. "Vrijdag kregen we nog zo'n tik tegen Volendam, dat hadden we totaal niet verdiend. Hoe onze supporters ons er vanavond (maandagavond, red.) doorheen hebben gesleept, dat is niet normaal."

"De lichten gaan aan en dan willen we het heel goed doen voor iedereen. Als je dat wilt, dan gaat het juist een beetje de andere kant op." Diemers, die deze zomer terugkeerde in Leeuwarden, was maandag een van de besten aan Cambuur-kant. Die eerste overwinning in het nieuwe stadion, dat voelt lekker. "Een prachtige avond", aldus de aanvoerder.

Eerder worstelde Cambuur ook al met het maken van de eerste thuistreffer van het seizoen. Die viel uiteindelijk pas in de vierde competitiewedstrijd, tegen Emmen, nadat de huidige nummer elf al drie penalty's voor eigen publiek miste. "Eerst was het die eerste goal waar we tegenaan hikten, nu was het die eerste thuisoverwinning. Dat is nu klaar. Oprotten met die vloeken!", besluit hij lachend.