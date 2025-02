Saudi-Arabië wil transferrecord breken bij Real Madrid, dat bereid is om sterspeler te laten gaan

Saudi-Arabië bereidt een megabod op Vinícius Júnior voor, zo meldt The Telegraph. De linksbuiten van Real Madrid is deze zomer een serieus target voor de competitie uit het Midden-Oosten, dat meer dan 240 miljoen euro wil betalen. Real Madrid zou een transfer dan ook niet in de weg gaan liggen.

Vinícius arriveerde in de zomer van 2018 bij Real Madrid, dat hem toen voor een bedrag van 45 miljoen euro overnam van Flamengo. In zijn eerste jaren in de Spaanse hoofdstad verliep alles nog wat moeizaam, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de supersterren in het elftal van Carlo Ancelotti.

Zo maakte hij de winnende treffer in de Champions League-finale van het seizoen 2021/22 tegen Liverpool (0-1) en greep hij in 2024 net naast de Ballon d’Or. Echter kreeg Vinícius in zijn tijd in Spanje ook veel te maken met racisme vanaf vijandige tribunes.

Voor de Saudi Pro League geldt Vinícius de komende zomer als een belangrijk transferdoelwit, waardoor de gesprekken over een eventuele overgang nu al beginnen. De Braziliaan zou gestald worden bij een van de Public Investment Fund (PIF) clubs.

Dat zijn Al-Ahli, Ittihad Club, Al-Hilal en Al-Nassr. “Tijdens de transferonderhandelingen kan gesproken worden over een eventuele clubvoorkeur, maar het is het meest voordehand liggend als Al-Hilal de nieuwe club wordt van Vinícius, mocht hij instemmen met de transfer”, zo schrijft The Telegraph.

Vinícius heeft zelf nog niet definitief besloten waar zijn toekomst ligt, al liet hij eerder deze maand doorschemeren dat hij verwacht zijn contract, dat nu loopt tot de zomer van 2027, spoedig te verlengen. Woensdag is Vinícius bovendien aanvoerder in het bekerduel met Real Sociedad. De houding van Real Madrid in de transfersoap is echter wel duidelijk.

“Hoewel Real niet het verlangen heeft om Vinícius te slijten, neemt zijn marktwaarde wel af als hij in Spanje blijft. De verwachting is daarom dat de deal doorgaat wanneer de speler groen licht geeft. De club wil een transfer niet in de weg zitten.”