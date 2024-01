Sarina Wiegman zet record neer op FIFA-gala; Virgil van Dijk komt net tekort

Sarina Wiegman is door de FIFA voor de vierde keer uitgeroepen tot beste coach in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van Engeland werd The Best FIFA Football Awards verkozen boven FC Barcelona-trainer Jonathan Giráldez en Chelsea-coach Emma Hayes. Wiegman is de eerste coach in het vrouwenvoetbal met vier FIFA-onderscheidingen.

Wiegman ging vorig jaar na het winnen van het EK met Engeland ook al met de prijs aan de haal. Afgelopen jaar reikte Wiegman met haar Engelse vrouwenploeg tot de finale van het WK, waarin Spanje te sterk was.

"Jullie zullen wel denken, daar is ze weer. Sorry daarvoor", grapte Wiegman in haar speech op het podium. "Ik wil benadrukken dat ik zeer vereerd ben. Ik wil de FA, de staf en natuurlijk mijn spelers bedanken.

"Na de EK-winst hebben we vorig jaar de WK-finale behaald. Ik ben trots op iedereen die erbij betrokken is", aldus Wiegman.

FIFA FIFPRO Men's World 11

Virgil van Dijk valt buiten de prijzen op het FIFA-gala. De aanvoerder van Liverpool en Oranje was genomineerd voor het beste elftal van het jaar, maar kreeg te weinig stemmen voor een uitverkiezing.

Manchester City, dat in juni voor het eerst in de historie beslag legde op de Champions League, levert liefst zes spelers af aan het elftal, onder wie de verdedigers Kyle Walker, John Stones en Rúben Dias, die verkozen werden boven Van Dijk.

Van Dijk haalde in 2019, 2020 en 2022 wel het sterrenteam. In het elftal van 2019 stonden ook Frenkie de Jong en Matthijs de Jong na hun wervelende laatste seizoen in dienst van Ajax. Verder haalde nog nooit een Nederlander het FIFA-elftal, dat sinds 2016 wordt samengesteld.

FIFA FIFPRO Men's World 11: Courtois; Walker, Stones, Dias; Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne; Messi, Haaland, Mbappé, Vinícius Júnior.

