Santiago Gimenez mist grote kans, krijgt geel en uit frustraties bij wissel

Santiago Gimenez mist grote kans, krijgt geel en gaat na een uur gefrustreerd naar de kant bij dure nederlaag Mexico

Mexico heeft donderdagochtend (Nederlandse tijd) een dure nederlaag geleden op de Copa América. De Mexicanen misten meerdere opgelegde mogelijkheden tegen Venezuela en ook Santiago Gimenez deelde in de malaise. Het was niet de avond voor de Feyenoord-spits, die bovendien (onterecht) geel kreeg en na een uur gefrustreerd plaatsnam op de bank. Venezuela boekte uiteindelijk zijn eerste zege op Mexico ooit, dankzij een benutte strafschop van Salomón Rondón: 1-0.

Aan de kant van Mexico begon naast Gimenez ook Ajax-rechtsback Jorge Sánchez, die naar Cruz Azul lijkt te verkassen, in de basis. Uriel Antuna (ex-FC Groningen) moest Gimenez in de voorhoede van bruikbare ballen voorzien, net als de andere vleugelspeler: Julián Quiñones. Edson Álvarez ontbrak wegens een hamstringblessure die hij in het eerste groepsduel met Jamaica (1-0 winst) opliep.

De wedstrijd was nog geen halve minuut oud toen Mexico voor het eerst gevaarlijk werd. Carlos Rodríguez verlengde de bal tot bij Antuna, wiens scherpe voorzet net niet kon worden binnengegleden door Gimenez. Carlos Rodríguez was even later zelf dicht bij de openingstreffer, maar goalie Rafael Romo reageerde alert en had daarna het geluk dat Quiñones net niet bij de rebound kon.

Romo moest na een kleine twintig minuten opnieuw handelend optreden, toen Gimenez plots voor zijn neus opdook na een fraaie pass van achteruit. Gimenez nam de bal fraai aan met zijn borst, maar schoot vervolgens allesbehalve overtuigend met links, waardoor Romo oog in oog met de Feyenoord-spits redding wist te brengen.

Venezuela, dat tot dat moment aanvallend weinig had laten zien, kwam tien minuten voor rust plots dicht bij de openingstreffer. Rondón zag zijn harde uithaal vanaf randje zestien echter tegen de paal belanden. Het was nog niet de avond voor Mexico, waar Gimenez vijf minuten voor rust geel kreeg.

Gimenez deed daarbij weinig verkeerd, zette zijn voet tussen José Martínez en de bal, waarna laatstgenoemde tegen het been van Gimenez trapte. Gimenez zette enkele minuten later een imposante rush in vanaf de middenlijn. Eenmaal aangekomen in de zestien wist hij net niet tot een schot te komen, door uitstekend ingrijpen van de Venezolaanse verdediging.

De openingsfase na rust was zonder twijfel voor Venezuela, dat beter in de wedstrijd kwam en tot enkele goede mogelijkheden kwam. Allereerst was het Yeferson Soteldo die in vrijstaande positie stuitte op de Mexicaanse goalie Julio González, die luttele ogenblikken tot zijn opluchting zag dat een verraderlijk schot van Rondón net naast het doel belandde.

Venezuela slaagde er alsnog in om zijn uitstekende fase om te zetten in een treffer. De mee opgekomen Jon Aramburu werd in de zestien neergehaald door Quiñones, die liet zien geen verdediger te zijn en dat moest bekopen met een strafschop. Rondón pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot onberispelijk raak: 1-0.

Gimenez zat, net als veel van zijn ploeggenoten, niet in de wedstrijd en werd na een uur spelen naar de kant gehaald voor Guillermo Ayala. De Eredivisie-ster was duidelijk gefrustreerd toen hij eenmaal bij de bank aangekomen was. De invallers brachten een nieuwe impuls in het elftal, maar Luis Chávez wist tien minuten voor tijd net niet raak te schieten bij de tweede paal.

Mexico kreeg in de absolute slotfase alsnog de kans op de gelijkmaker, toen Jorge Sánchez op de uitgestoken arm van Miguel Navarro schoot. Orbelín Pineda hoopte het buitenkansje uit te pakken, maar Romo redde uitstekend. Omdat ook César Huerta in blessuretijd niet wist te scoren door uitstekend uitkomen van Romo, verscheen Mexico niet op het scorebord en moest de ploeg een nederlaag incasseren.

Venezuela is met zes punten uit twee duels geplaatst voor de kwartfinale, terwijl Ecuador en Mexico, die allebei op 3 punten staan, een allesbeslissende laatste wedstrijd gaan spelen. Ecuador heeft op basis van doelsaldo aan een gelijkspel genoeg om zich als tweede en laatste ploeg voor de kwartfinale te plaatsen.

