Sam Lammers schiet FC Utrecht naar zege op onherkenbaar NEC

FC Utrecht heeft een belangrijke zege geboekt in de Eredivisie. De Domstedelingen waren in eigen huis dankzij een treffer van Sam Lammers na rust met 1-0 te sterk voor NEC, dat bijzonder matig voor de dag kwam. Dankzij de zege klimt FC Utrecht naar plek acht, terwijl NEC, dat zesde staat, moet hopen dat het als vijfde geklasseerde Ajax zondagmiddag verliest van Sparta Rotterdam.

Aan de kant van FC Utrecht had trainer Ron Jans geen grote verrassingen in huis. Wel viel op dat Zidane Iqbal op het middenveld de voorkeur kreeg boven Ryan Flamingo. Spits Lammers werd in zijn rug gesteund door Jens Toornstra, terwijl Othmane Boussaid en Marouan Azarkan de flanken bestreken. Bij NEC evenmin reden tot gefronste wenkbrauwen. Koki Ogawa was de centrumspits en zag Kodai Sano, Rober Gonz√°lez en Sontje Hansen achter zich.

De eerste helft mocht bepaald niet spectaculair genoemd worden. FC Utrecht was de de ploeg die het meest overtuigde, al kwam dat niet door het aantal schoten op doel: nul. De Domstedelingen zetten echter prima druk en zorgden er zo voor dat NEC ongevaarlijk bleef.

Het niveau ging echter ook bij FC Utrecht omlaag, dat steeds meer teruggreep op de lange bal. De thuisploeg werd daar niet gevaarlijk uit. NEC, dat de laatste weken toch frivool voetbal op de mat legde, verscheen amper voor het doel van Vasilis Barkas. De Griek moest voor rust wel eenmaal ingrijpen. De goalie had een antwoord op een vrije trap van Calvin Verdonk.

Na rust gebeurde er beduidend meer in Stadion Galgenwaard. Zo probeerde Can Bozdogan het vlak na rust met een schot, dat ondanks een listige stuit een prooi was voor Jasper Cillessen. Het bleek het startsignaal voor een dominant FC Utrecht na rust. Zo werd een poging van Boussaid met door Flamingo verlengd met de hak, maar ook ditmaal had Cillessen een antwoord.

Na een uur spelen greep Utrecht toch de voorsprong. Een uitstekende voorzet van Souffian El Karouani werd binnengelopen door Lammers: 1-0. NEC bleef ook na rust bijzonder tegenvallen. De ambitieuze Nijmegenaren kwamen in eerste instantie niet verder dan een kopbal van Nuytinck kopbal, waar Barkas nog maar net een antwoord op had.

Victor Jansen viel goed in en kwam eveneens dicht bij de 2-0, maar Cillessen, de uitblinker aan NEC-zijde, stond paraat. Jensen werd vlak daarna opnieuw gevaarlijk. De Deen nam de bal heerlijk op zijn pantoffel en zag zijn inzet niet ver over het doel van Cillessen vliegen. Utrecht bleef de bovenliggende ploeg en kwam wéér voor het doel van Cillessen terecht. Flamingo, die net als Jensen een uitstekende invalbeurt kende, gaf mee aan Boussaid. De vleugelspeler legde terug op Lammers, die van dichtbij net naast schoot.

De kans op de gelijkmaker voor NEC zou alsnog komen. Invaller Sylla Sow kreeg in de zestien een vrije schietkans. De aanvaller kreeg de bal echter iets te veel onder zich en kon niet veel meer dan slap rollertje produceren, waardoor Barkas eenvoudig redding kon brengen. Daarmee was het grootste gevaar voor Utrecht geweken en boeken de Domstedelingen een vrij overtuigende zege.

